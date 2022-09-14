永豐致力永續家園 綠色金融驅動淨零轉型

永豐金控 (2890-TW) 訂出 2030 年自身營運與 2050 年全資產組合淨零排放目標，永豐銀致力發揮綠色金融影響力、共創美好生活。永豐銀行董事長曹為實表示，銀行秉持「成效 Impactful」及「永續 Sustainable」二大原則，將 ESG 實踐於行動中且獲得成果，同時運用金融本業核心力量，投入創新思維、產生正向循環，並從自身做起擴及客戶，進一步帶動整體社會多方參與，由內而外三步驟，致力打造臺灣成為永續家園。

永豐銀行預計下周四（22 日）與《經濟日報》共同主辦「2022 綠色行動力論壇」，將以 <綠色金融驅動淨零轉型> 為主題，分享永豐銀行推動淨零排放的實際成效，亦邀請政府單位及產業等各界專家交流企業淨零轉型趨勢及實現綠電市場自由化議題。

永豐秉持成效、永續二大原則 落實 ESG

永豐銀行以自身營運為核心，曹為實表示，9 月起自主導入太陽光電、約當全行年用電量 10%、減碳超過 1,300 公噸，未來也將提升使用綠電的比重；全臺 125 家分行則已導入使用 e-Note（電子表單）等，一年省下近 500 萬張紙，明 (2023) 年則全面導入適用掌靜脈辨識技術的 ATM（自動櫃員機），節能減碳也提供客戶有感的數位化服務體驗。

為落實綠色營運、形塑企業文化，曹為實指出，對內鼓勵員工自發性攜帶保溫杯，並規劃民眾可於全臺逾 20 家分行免費裝取飲用水，引導員工及客戶減少購買瓶裝水；8 月也號召集團逾 300 名志工響應永豐淨灘，撿拾約 400 公斤海洋廢棄物。

扮演綠色金融領頭羊 共創淨零美好生活

永豐銀行亦發展多元綠色金融商品、扮演市場領頭羊，推動客戶一同改變；曹為實表示，旗下太陽能光電融資餘額逾 700 億元、市占率 26%、業界第一；首度跨足儲能設備及地熱發電等融資服務以建構永續能源生態圈；今年創新導入信託機制輔助綠電交易，提升綠電用戶購電、發電及售電業者轉售的金流安全性；永豐也攜手連同標準檢驗機構，對大型企業啟動溫室氣體盤查，將淨零作為跨向上游供應鏈。

集結群體力量、帶動市場共同參與則是永豐銀行擴大影響力的關鍵步驟；曹為實表示，除直接購買綠電外，建構活絡的綠能憑證交易平台，亦有助臺灣中小企業打入國際供應鏈；此外，伴隨合作電廠的數量、規模持續成長，藉由永豐銀行累積的 know-how 可協助綠能業者維運、移轉或活化，積極創新達成產業共好、邁向永續經營，共創臺灣淨零美好生活。