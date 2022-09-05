避險情緒升溫打擊亞幣 菲律賓披索貶至紀錄新低 韓元寫13年低

由於俄羅斯無限期關閉其通往歐洲的主要天然氣供應管道，以及中國延長新冠疫情限制措施，美元再因避險情緒獲得提振，亞幣周一 (5 日) 普遍走弱，菲律賓披索創下歷史新低。

同時段亞洲股市也下跌，而歐元跌至兩年低點。

瑞穗銀行經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 表示，俄羅斯採取更加激進的姿態暫停對歐洲的天然氣供應，當前避險需求是由主要的地緣政治風險因素引發的。

披索下跌 0.1%，至 56.95 兌 1 美元，韓元下跌 0.8% ，至 2009 年 4 月以來的最低，報 1372.37 兌 1 美元。一些交易員表示，在臨近尾盤階段，南韓採取干預措施，拋售美元以穩定匯率。

在其他亞洲貨幣中，新台幣和新加坡元下跌 0.2% 至 0.5%。在延長假期周末後，越南盾下跌 0.4%，報 2345 兌 1 美元，觸及近兩年半低點。

風險較高的新興市場資產最近承受了巨大壓力，自上個月傑克森霍爾研討會以來，市場定價央行的反應更加鷹派。

在中國，由於新冠疫情擴大造成防疫升級，加上增長前景黯淡，進一步抑制了風險情緒。人民幣今年以來累計下跌逾 9%，周一下跌 0.4%，報 6.9335，觸及 2020 年 8 月以來最低。

泰國公布 8 月份 CPI 年增 7.86%，為 14 年來最快，但符合預期後，泰股、泰銖同步下挫，泰國央行總裁表示，通膨預計在第 3 季觸頂，今年整體通膨預計超過 6%。