國泰金前8月EPS 3.72元 防疫險累計已賠124.9億元

國泰金控 (2882-TW) 今 (12) 日公布，單月獲利持續反映防疫保單影響，金控 8 月稅後純益小賺 13.6 億元，累計前 8 月稅後純益 530.6 億元，每股純益 3.72 元，年減 53.9%；從各子公司來看，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後純益續創新高，國泰人壽及國泰證券稅後純益則創歷史次高；不過，防疫險前 8 月已賠 124.9 億元，拖累國泰產險前 8 月虧損超過 70 億元。

國泰人壽 8 月稅後純益 22.4 億元，累計前 8 月稅後純益達 444.6 億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。8 月初年度保費 (FYP) 及初年度等價保費 (FYPE) 分別為 104 億元及 33 億元，為業界第一。

國泰金表示，8 月金融市場持續在貨幣政策風向及宏觀形勢演繹下拉鋸，而全球央行年會後對 Fed 升息預期再度升高，帶動利率上揚，且令風險性資產震盪加劇。面對波動的金融局勢，國泰人壽持續調整資產配置，積極佈建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構。8 月單月國內外股利收入持續挹注，台幣匯率則持續走貶，累計至 8 月底仍為避險利得，為投資績效帶來正面助益。

截至 8 月底，國壽外匯價格變動準備金累積餘額已逾 400 億元，有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。資本方面，8 月 RBC% 逾 330%，遠高於法令要求。

保險業務方面，受投資市場波動影響，民眾趨向穩健的金融產品，近期以兼具資產傳承及退休規劃功能的利率變動型商品及投資型商品最受民眾青睞，帶動理財型保險商品銷量，8 月份美元利率變動型商品新契約保費收入 30.9 億元，較上月成長 24%，市占率 3 成；投資型商品 8 月單月初年度保費則較上月提升約 28%，其中變額壽險銷售成長更超過 4 成。

國泰世華銀前 8 月獲利年成長 11%

國泰世華銀行 8 月稅後純益 25 億元，累計稅後純益 184.7 億元，較去年同期成長 11%。8 月延續央行升息反應，且今年以來放款穩健成長，外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入成長達 21%；累計淨手收維持穩定。截至今年 8 月底逾放比率為 0.09%，備抵呆帳覆蓋率為 1766%，資產品質維持穩健。

信用卡 8 月底有效卡數達 556 萬張，較去年同期成長 7%，維持市場第一。主力信用卡 CUBE 卡上市滿週年，祭出促刷優惠活動，有效帶動新申辦信用卡客戶增加，動卡率也同步提高。

國泰產防疫險前 8 月已賠 124.9 億元

國泰產險 8 月稅後淨損 35.2 億元、前 8 月稅後淨損 76.9 億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因公司加速理賠作業，8 月單月處理理賠件數達 15.8 萬件，單月已賠付金額 63.2 億元，較 7 月增加；累計前 8 月已賠付金額 124.9 億元。

國泰產險表示，對於未報或已報未決案件伴隨疫情不斷發展，持續動態提撥賠款準備 30.6 億元；近期疫情再次升溫，會密切關注並適時調整賠款準備。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持「雙位數」成長、保險業務獲利穩定。

國泰產險的核心保險業務部分，8 月份簽單保費 21.6 億元，累計簽單保費達 188.0 億元，年成長 13%。佔比最大之車險業務穩定成長，累計簽單保費年成長 10%，推動汽機車套裝組合商品，提供完整的風險保障；商業險方面，持續引進良質法人業務，火險與工程險維持優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為 30%、38%。財務投資方面，面對資本市場劇烈震盪，投資團隊將持續關注市場情勢，動態調整投資組合。

國泰證券 8 月稅後純益 1.7 億元，累計前 8 月稅後純益 10.2 億元，為歷史次高。獨特的數位經營模式持續推動國泰證券的核心業務快速成長，台股經紀市佔累計前 8 月已穩居國內券商前五大，年增率逾 10％；代表海外證券交易的複委託業務，持續居市場龍頭地位，市佔成長率超過 2 成，為前五大國內券商裡唯一較去年同期逆勢成長的券商。

此外，最受小資族青睞的台股定期定額業務，累計前 8 月扣款金額破 150 億，較去年同期大幅成長超過 6 成。國泰證券將持續推出更多元的數位平台服務；面對多變的環境，將持續強化風險控管，降低市場波動對自營及承銷業務發展的影響。

國泰投信 8 月稅後純益 1.2 億元，累計前 8 月稅後純益 10.8 億元，較去年同期成長 8%。8 月全球市場仍受通膨、升息、俄烏戰爭等影響持續震盪，新募集國泰全球品牌 50ETF 基金 (00916-TW) 預計 9/26 掛牌上市；基金產品獲得投資人青睞，其中國泰永續高股息 ETF 基金 (00878-TW)，截至 8 月底受益人數突破 66 萬人，基金規模超過 1000 億元。