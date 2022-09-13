星宇航廣體機聯貸案38.2億元資金到位 明年4月開航洛杉磯

星宇航空 (2646-TW) 首架自購空中巴士 A350-900 廣體客機聯貸案，今 (13) 日於合庫總行舉行聯貸簽約典禮，星宇說明，此聯貸案獲 10 家銀行支持，超額認貸比率 152%，最終簽約金額 38.2 億元，而 A350-900 客機預計於 10 月交機，將用於拓展長程航線，預計明年 4 月開出台北 - 洛杉磯航線。

本次聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦，華南銀行和台灣企銀共同主辦，獲第一銀行、土地銀行、農業金庫、台灣銀行、彰化銀行、上海商銀和高雄銀行參貸，超額認貸比率達 152%，最終簽約金額為 38.2 億元。

星宇航董事長張國煒表示，疫情期間各項大型建設仍不停歇，包括建置一流的訓練設備、機棚廠和保稅倉庫等，同時，軟體方面也不斷精進，持續進行人才培訓、取得各項認證等，為解封後大幅提升的旅遊需求做準備。

張國煒強調，導入 A350-900 廣體客機是星宇啟動長程航線的開始，將陸續開闢北美等航點，提升國際知名度。

合作金庫表示，看好星宇未來成長性，願與銀行團傾力支援，成為星宇的助力。

星宇 2019 年與空中巴士 Airbus 簽訂的 18 架 A350 XWB，今年 10 月陸續交機，而此次購置的 A350-900 預計於明年第一季正式投入亞洲航線營運，並自 4 月起開闢台北 - 洛杉磯航線。

A350-900 是 Airbus 新世代中大型超長程廣體客機，機體 70% 以先進材料打造，其中包括 54% 碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，可大幅降低機體重量，使飛機營運效率大幅提升，比起同級傳統客機，也減少至少 25% 的燃油使用量和碳排放量。

星宇 A350-900 共配置 306 個座位，除提供商務艙、豪華經濟艙和經濟艙服務，也將成為全台首架配備頭等艙的機型。

而星宇今年底前將再交付 4 架 A321neo、1 架 A330neo 和 2 架 A350 廣體客機，總機隊數將達 19 架。