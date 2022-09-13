以太幣挑戰王者之路形勢轉好 市值占比已達20%

多年來，比特幣 (BTC) 在加密貨幣的龍頭地位難以撼動，但隨著以太坊合併的進行，以太幣 (ETH) 成為新一代霸主的夢想似乎變得更為現實。

根據 CoinMarketCap 數據，比特幣的主導地位或它在加密市場市值中的比重，已經從今年 6 月中旬的 47.5% 峰值，下滑至 39.1%。另一方面，以太幣則由 16% 攀升至 20.5%。

這其實也顯示著，以太幣的逆襲之路仍有長路要走，但是，若對比 2021 年 1 月，比特幣主導地位達 72%，而以太幣僅占 10%，這個被愛好者稱為「翻轉 (the flippening)」的過程仍在進行。

另一個值得關注的數字，是 ETH/BTC 的價格。今年 6 月，這一價格降至低點 0.049，即 1 個以太幣值 0.049 個比特幣，如今已升至 0.082，接近 2021 年 12 月的高點。

從另一個角度看，以太幣自 6 月底以來上漲了 65% 以上，比特幣在這一時期卻沒有太大變化。

基金管理公司 Solrise Finance 的財務策略主管 Joseph Edwards 指出，人們現在將以太幣視為一種安全資產，他們已經見到以太生態的成功。

以太坊構成了互聯網「Web3」願景的支柱，這足以為加密貨幣眾多夢想提供基礎，例如去中心化金融。而以太坊若成功合併，也更能降低能耗，儘管這仍存在許多不確定性。

Digital Asset Research 執行長 Doug Schwenk 表示，以太幣對一些擔心能源消耗的投資者具有吸引力，不過目前以太幣仍然遠遠落後於比特幣。

K2 Trading Partners 執行長 Hugo Xavier 認為，比特幣的主導力仍然很強，如果加密貨幣轉為看漲，其主導地位可能會提高到 50%-60%，只是不太可能再次觸及 70%。