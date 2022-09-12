鴻海南崁廠區導入營運持續管理系統 推動22項更新優化工程

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日宣布，位於台灣桃園的南崁廠區近日通過 ISO 22301 認證，成功導入營運持續管理 (Business Continuity Management, BCM) 系統；同時，南崁廠區也斥資 2500 萬元的環境優化工程，第一階段 22 項改善項目也正式完工，未來將持續優化廠區設備。

鴻海表示，此次 BCM 驗證範圍是以南崁廠 E 事業群率先響應導入，並以無線路由器和相關附件的組裝製造為試點單位，耗時近一年，透過營運衝擊分析、風險評鑑辨識系統，擬定相對應策略選項，藉著不斷測試與演練，提升組織與人員應變和復原能力，強化管理機制的有效性。

鴻海強調，面臨著各式經營風險，可能影響全球科技產業的運作，因此透過 BCM 導入，藉由第三方單位的稽核認可，確保公司營運能有效控制風險，並建立迅速恢復業務的能力，提高集團營運韌性。

此外，鴻海也針對南崁廠的環保節能、工作安全以及環境優化三方面著手，推動辦公廠區改善作業；在環保節能方面，辦公室及會議室 LED 照明燈具全面更新；工作安全進行了 12 項工程，包含消防與廠區設施的安全提升；環境優化則包含植栽綠化、牆面清洗粉刷油漆、餐廳與福利社環境與廁所環境改善等共進行 9 項工程。

鴻海表示，將以此次認證經驗作為範例，持續推動各事業群導入 ISO 22301 營運持續管理系統，以防範風險、健全制度、提供穩定產品與服務並持續優化來實現永續經營的目標，也是在推動 ESG 公司治理項下相當重要的一個指標。