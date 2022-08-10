中華電連12個月摘獲利雙冠王 前7月每股賺2.82元

電信三雄今 (10) 日公告自結數，中華電 (2412-TW) 受惠行動網路與固網寬頻等核心業務持續走揚，7 月每股純益 0.41 元、前 7 月每股賺 2.82 元，不僅超越財測目標，並連 12 個月拿下獲利雙冠王寶座。

台灣大 (3045-TW) 7 月每股純益 0.34 元、前 7 月每股賺 2.37 元；遠傳 (4904-TW)7 月每股純益 0.25 元；前 7 月每股賺 1.67 元。

中華電

7 月營收 171.8 億元，月減 1.17%、年增 3.8%；營益率 23.4%，月減 0.05 個百分點、年增 1.4 個百分點；EBITDA 73.2 億元，月減 1.2%、年增 7%；稅後純益 31.6 億元，月減 7.1%、年增 6.4%，每股純益 0.41 元。

前 7 月營收 1209.2 億元，年增 4%；營益率 22.9%，年增 0.5 個百分點；EBITDA 506.3 億元，年增 4.9%；稅後純益 218.8 億元，年增 5.6%，每股純益 2.82 元。

中華電指出，受惠核心業務延續成長趨勢，加上衝刺資通訊新興業務，7 月合併自結營收年增 3.8%；電信業務與其他業務淨利同步成長。

其中，核心業務因數位轉型浪潮不斷推升網路服務需求，7 月份行動網路與固網寬頻業務持續走揚；行動服務營收因 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加而成長，帶動行動月租型 ARPU 連續 16 個月上揚，年增 1.5%。

固網寬頻則受惠數位應用與宅經濟的生活型態，加上「速在必行」方案加速 300M 以上及 500M 以上升速表現，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻 ARPU 年增 2.4%，自 2020 年起已連續 19 個月成長。

前 7 月自結數與財測相較，營收達成率 101.3-101.9%，營業淨利達成率 106.1-107.9%，稅前盈餘達成率 107.9-109.7%，每股純益則達 108.2-110.4%，皆超越財測目標。

台灣大

7 月營收 133.4 億元，月減 7%、年增 6%；營益率 10.6%，月增 0.1 個百分點、年減 1.3 個百分點；EBITDA 28.7 億元，月減 2.7%、年減 1.5%；稅後純益 9.8 億元，月減 8.4%、年增 1.5%，每股純益 0.34 元。

累計前 7 月營收 944.7 億元，年增 9%；營益率 10.5%，年減 0.4 個百分點；EBITDA 28.7 億元，年增 4.4%；稅後純益 67 億元，年增 0.9%，每股純益 2.37 元。

台灣大說明，隨著電信產業良性競爭態勢明朗，5G 用戶規模成長與 4G 升轉 5G 月租提升加乘效果持續發酵，以及固網服務收入增加，不但使 7 月電信服務營收穩定成長，也帶動電信 EBITDA 連續 9 個月呈現年增。

此外，7 月在 5G 與 mo 幣多、Disney+、好速成双三大獨門方案申辦動能依舊穩定增加，多元服務有效提升客戶黏著度及降低月租用戶退租率，帶動智慧型手機月租 ARPU 連續 14 個月年成長，行動服務營收也持續呈年增。

在企業用戶方面，除了受惠於數據服務營收成長貢獻外，長期耕耘的雲端及物聯網服務營收亦有斬獲，二者合計年增將近 9%。

遠傳

7 月營收 67.97 億元，月減 1%、年增 1.2%；EBITDA 25.41 億元，月減 1.6%、年增 10%，連續 16 個月正成長；稅後純益 8.06 億元，月增 1.4%、年減 58%，每股純益 0.25 元。

前 7 月營收 494.25 億元，年增 5%；EBITDA 177.52 億元，年增 10.3%；每股純益 1.67 元。

業務表現方面，遠傳 5G 滲透率持續助攻客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 成長，挹注行動服務營收年成長率持續走高，達 3%；另外，ARPU 年成長率擴大至 2.7%，創下自去年 3 月轉正以來，連續 17 個月正成長；月租型 ARPU 年增 2.4%。

遠傳新經濟 7 月營收年增 18%，主要受惠企業端資通訊業務營收年增 34%；個人用戶物聯網服務營收同步為營運添柴火。累計至今年 7 月，新經濟營收佔比達 18.9%，年增 22%。