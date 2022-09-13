〈貴金屬盤後〉美元走軟 黃金攀升至兩周高點 白銀跳漲約6%

美元在眾所矚目的美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 公布前走軟，帶動黃金期貨周一 (12 日) 上漲，收在兩周以來的高點，白銀期貨更跳漲約 6%，是連續第六個交易日上漲。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 12 美元或 0.7%，報每盎司 1740.60 美元，是 8 月 29 日以來新高。

分析師把黃金和白銀期貨周一的漲勢，歸功於美元和美債殖利率雙雙下滑。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.8% 至 108.05，觸及兩周低點。

投資人靜待美國周二將公布的 8 月 CPI 報告，市場預估年增幅為 8.1%，較 7 月的 8.5% 減緩。

City Index 和 FOREX.com 分析師 Fawad Razaqzada 表示，黃金可望從幾個事件中找到支撐，並守住 1700 美元價位，反映一些投資人正在逢低買進。黃金期貨曾在 9 月 1 日盤中跌破 1700 美元，為近期低點。

但他指出，黃金能否從此扭轉劣勢，全得看美元的走向，而周二的美國 8 月通膨報告將是重大考驗。

Razaqzada 說：「黃金投資人都盼望通膨已經觸頂。如果數據比預期疲軟，就可能進一步支撐上述論點，並帶動黃金出現較為顯著的漲勢。」

白銀周一勁揚近 6%，漲勢比黃金更耀眼。白銀價格通常追隨金價的漲跌而起伏，但因為具備工業用途，也受到全球景氣榮枯所影響。

High Ridge 分析師 David Meger 形容，白銀周一漲屬於「劇烈的空頭回補」。City Index 的 Fawad Razaqzada 認為，白銀可能是隨著市場轉向啟動風險模式的氛圍而上揚。

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