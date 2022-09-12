超商旺季發威 統一超8月營收創新高、全家寫次高

超商處在夏季傳統旺季，營運動能熱絡，統一超 (2912-TW) 今 (12) 日公布 8 月合併營收達 256.53 億元，月增 0.45%、年增 18.88%，續創單月新高紀錄，而全家 (5903-TW) 為 81.99 億元，月減 0.03%、年增 17.66%，雖較上月略下滑，仍創單月次高。

統一超前 8 月合併營收 1899.88 億元，年增 10.34%；全家為 595.87 億元，年增 8.07%。

統一超表示，台灣 7-ELEVEN 受惠夏季高溫、暑期出遊和節慶商機，帶動鮮食、飲料、糖果等商品結構穩健成長，其中，整體鮮食成長超過 30%，而在 CITY CAFE 美式全新升級，且 CITY PRIMA 精品咖啡展店突破 5200 店下，有效滿足不同客群需求，飲料類別也成長超過 20%。

目前 7-ELEVEN 在台會員數已突破 1500 萬，會員營收貢獻度已達 60%。

另一方面，統一超轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (星巴克)、統一生活 (康是美)、統一精工和統一速達等均表現亮眼，均挹注營收成長。

展望後市，統一超指出，將積極開展多元店型、數位服務等，營運動能樂觀可期。

全家則指出，8 月隨著高溫帶動，鮮食業績年增 20%，飲料和冰品業績成長近 20%，而傳統中元普渡需求，在實體店鋪和線上通路的 OMO 整合操作下，也帶動餅乾零食泡麵罐頭等商品銷售暢旺，一般商品年增 15%。

進入 9 月後，全家認為，營運重點在於掌握開學和中秋連假商機，而會員 app 和 EC 電商新服務也將陸續推出，有助驅動整體業績；截至 8 月底，全家全台總店已達 4095 家。