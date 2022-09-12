亞泥推動偏鄉程式教育 「程式設計甲子園」導入花蓮十所小學

亞泥 (1102-TW) 與臺灣大學進修推廣學院校友會合作，從本學期開始，將程式教育課程帶進花蓮縣十所偏鄉小學，透過線上教學系統，讓當地的小朋友不因城鄉差距而輸在起跑點。

由亞泥贊助的「程式設計甲子園」計畫，使用美國麻省理工大學媒體實驗室開發的「Scratch」程式，為國小三到六年級學生，量身打造程式設計基礎課程，協助小朋友培養運算思維、激發學習潛力、強化邏輯思考能力。目前已經在花蓮富世、秀林、嘉里、崇德及銅蘭等十所國小展開，超過三百名學童受惠。

此外，學期結束由臺大進修推廣學院校友會頒發「小小程式設計師」結業證書，並舉辦競賽活動，讓孩子展現完整的學習成果，也幫助未來有志繼續更深入學習程式設計的孩子，能與大都市的孩子同步，具備基本學力。

亞泥表示，科技人才培育是近年台灣教育發展重心，隨著 108 課綱新增「科技領域」，coding(程式設計) 成為國高中必修課程之一，藉由企業的力量，希望拉近城鄉學習落差，協助花蓮的孩童在國小先奠定程式語言基礎。

富世國小校長鄭嘉毅說，雖然學校本來就有資訊課程，但教材缺乏完整性，非常謝謝亞泥，資助這樣有意義的計畫，孩子們有影片、有專用書，有問題也能隨時獲得解答，有助學習過程更有系統也更有效率。有小朋友是第一次接觸程式設計課程，直呼好好玩，也有小朋友說，上了課之後，志向更明確，以後想要當程式設計師，設計很多有趣的遊戲給大家玩。

亞泥強調，公司除了在花蓮提供穩定的就業機會，讓有志青年留在家鄉打拼，重視地方人才培育發展，這次和臺大一起為花蓮偏鄉小學注入程式教育資源，也顯示積極落實聯合國永續發展目標 SDGs 指標中的環境教育，逐步實現永續教育發展中，公平與優質教育理念，持續回饋地方、善盡企業社會責任的承諾。