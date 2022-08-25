亞泥擴大低碳產品生產 2030年前墁砌水泥年出貨量衝30萬噸

水泥大廠亞泥 (1102-TW) 擴大低碳水泥生產規模，預計在 2030 年以前，墁砌水泥年出貨量將從目前 1 萬噸，衝上 30 萬噸以上，且隨著國家標準跟上國際，亞泥也看好，將更有利低碳水泥發展，提升市場滲透率。

亞泥表示，墁砌水泥具有極優異的抗裂性能，主要用在牆面打底粉光、砌磚、鋪地磚及地坪，不僅獲建商採用，也得到行政院公共工程委員會「公共工程施工綱要規範」認可。

亞泥進一步出，研發生產低碳水泥是公司邁向淨零碳排重要路徑之一，墁砌水泥生產過程可以降低 16% 溫室氣體排放、減少 5% 天然礦物使用、以及 15% 煤炭耗用。

除了墁砌水泥外，亞泥也自行研發卜特蘭石灰石水泥，以及規畫生產新興的三元混合水泥，增加低碳水泥產品線，其中，三元混合水泥用途和卜特蘭石灰石水泥相似，但強度、滲透性、耐腐蝕性表現更優異，減碳效果也更高。

而本月經濟部標準檢驗局通過，CNS15286 水硬性混合水泥國家標準已完成修訂，將與國際接軌，新增兩款低碳水泥，分別是「卜特蘭石灰石水泥」和「三元混合水泥」。

亞泥認為，樂見國家標準與時俱進，不過，目前台灣低碳水泥貨物稅，仍比一般水泥貴將近四成，應調整稅制，並在公共工程採購政策上，鼓勵使用低碳水泥。