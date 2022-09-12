【Pepperstone本周展望】眾星捧月的美國CPI數據

本周美國通脹數據的重要性不言而喻，此外英國和中國將分別公布一系列經濟數據，FED 則進入了政策會議前的靜默期。

本周關注

9 月 13 日（周二）：英國就業數據、德國 8 月 CPI 和 9 月經濟景氣指數、美國 8 月 CPI

9 月 14 日（周三）：英國 8 月 CPI 和 PPI、美國 8 月 PPI

9 月 15 日（周四）：新西蘭 Q2GDP、澳洲 8 月就業數據、美國 8 月零售銷售

9 月 16 日（周五）：中國經濟數據、英國 8 月零售銷售、美國 9 月密歇根消費者信心指數

股市

美國三大股指四周以來首次收漲，其中標普 500 重新來到 100 天均線上方，且 50 天均線向上穿越了 100 天均線。

標普 500（US500）

過去一段時間，標普的實際波動率和隱含波動率（VIX）都有所下降，吸引資金入市，技術面上也在趨勢線附近形成支撐，但上方的阻力還是非常清晰的。

雖然短線內美元回調股市反彈，但本周的 CPI 數據可能會改變整個金融市場的走勢和基調。

本周二晚間的美國 CPI 預計環比下跌 0.1%，這可能是 2020 年 5 月年以來的首次跌幅，並可能幫助 CPI 同比從 8.5% 降至 8.1%。此次 CPI 的預測區間在 7.9%-8.3% 之間，可以看出通脹增速放緩是大概率事件。任何低於 8% 的數字都有望延續股市的反彈，哪怕核心通脹率仍然在 6% 以上。若通脹高於 8.4%，股指或將重新回到 3900 點下方。

歐洲和亞洲主要股指上周同樣收漲，但恒生指數表現墊底。

黃金與原油

金價上周在 1680-1695 區間獲得支撐，本周繼續關註這裏是否能成為階段性底部。歐洲央行的大幅加息令美元暫避鋒芒，黃金趁勢回升。本周美國 CPI 數據若繼續下降，是否會出現同樣的效果？但不論如何，9 月加息 75 個基點以及美聯儲鷹派措辭還是目前市場的共識，這將限制金價的漲幅。

XAUUSD

國際油價跌破長期趨勢線的支撐後延續近來的跌勢。基本面仍是圍繞著俄羅斯承受的（油價上限）和實施的（禁止出口）制裁展開，但經濟放緩令油價的中長期趨勢偏空，本周五的一系列中國經濟數據料產生顯著影響。若 WTI 原油無法突破 90 美元，或將重新下探 80 美元及更低的水平。

外匯

美元指數在 20 年高位出現了回落的跡象，本周是否會回調至 107 一線？CPI 數據顯然會加速或扭轉指數的走勢。美聯儲進入了政策會議前的靜默期，這或許能讓我們更清晰的看到數據（而非個人觀點）對美元的影響。目前本月加息 75 個基點的概率在 90% 左右。

歐洲央行上周祭出了 75bp 的史上最大幅度加息動作，還上調了今年全年的通脹預期，並暗示加息不會停止。10 月加息 75bp 的概率在 65%，屆時還可能重點討論 QT。歐洲多國對電價實施上限或補貼暫時緩解了天價賬單的壓力。烏克蘭戰事的進展幫助歐元周一高開。1.0115（50 天均線）是歐元反彈的下一個目標，突破後看高 1.2000，這裏是長達半年的下降通道上軌，預計會出現比較明顯的阻力。

英國本周將迎來眾多經濟數據。其中最關鍵的通脹預計繼續維持在 10.1%。新首相推行了能源賬單上限避免通脹失控，但這或許會變相放緩英國央行的加息步伐。女王的離世使得英國央行會議推遲一周。英鎊上周在 1.1412 企穩，但反彈可能在 1.1760 附近受阻。

若周二看到過熱的 CPI 數據，美 / 日將沖擊 145 一線，反之則回踩 139 附近。日本央行潛在的幹預是阻止日元過快貶值的因素。

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