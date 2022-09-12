美中貨幣政策背離 人民幣全年恐寫下史上最大跌幅

儘管北京採取強力措施阻貶人民幣，但今年人民幣兌美元匯價跌幅仍可能寫下史上最大跌幅，原因是美中貨幣政策日益背離，給人民幣匯率穩定帶來壓力。

倫敦金融時報報導，今年來人民幣兌美元匯價貶值 8.7%，下探至人民幣 6.96 元兌 1 美元，這意味人民幣全年可能創下 2005 年匯改以來最大跌幅。

人民幣大幅貶值，正值中共關鍵時刻，中共正為 10 月「二十大」做準備，預料習近平將獲得第三個中共中央總書記任期。

決策官員已開始對今年來人民幣賣壓做出更多口頭干預，而這股賣壓始於 4 月北京嚴厲的「清零」政策，導致上海被封鎖兩個月，而最近幾周美元兌眾多貨幣升值，人民幣隨之加速貶值。

分析師和經濟學家警告，美國聯準會（Fed）持續升息，中國央行卻維持寬鬆政策，以支撐國內經濟，可能會導致人民幣進一步貶值。

Bank of Singapore 首席經濟學家 Mansoor Mohi-uddin 說：「我認為當局不會對人民幣採取任何強力、堅如磐石的防禦措施，但他們不希望看到過度波動。」

上周中國央行下調金融機構外匯存款準備金率，提高放空美元交易的吸引力。當北京希望不直接干預人民幣匯率時，通常會採取此類做法。

分析師表示，人民幣貶值的重要驅動因素之一，是中美貨幣政策持續背離，隨著美元計價證券回報率提高，這削弱人民幣資產的吸引力。