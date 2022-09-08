人民幣跌跌不休 經濟學家：本輪匯率面臨「破7」壓力

人民幣匯率「跌跌不休」，周四（8 日）盤中貶 0.23%，經濟學家認為，本輪人民幣匯率面臨「破 7」壓力，但中國貿易順差仍支撐人民幣，匯率不太可能失控。

華爾街見聞的數據顯示，離岸人民幣兌美元匯價周四盤中貶 0.23%，報人民幣 6.9729 元兌 1 美元。離岸人民幣匯率周三一度摜破 6.99 關口，最低下探至 6.9949 元。

對於未來人民幣走勢，中信建投表示，在人民幣與美元聯動性明顯增強背景下，人民幣未來走勢取決於美元指數。人民幣面臨貶值壓力，乃至「破 7」壓力，但本輪貶值對跨境資本流動的影響不大。

平安證券首席經濟學家鍾正生也認為，本輪人民幣匯率有「破 7」的可能性，但相較於美元的位置，目前人民幣匯率所處點位仍明顯偏強。

巴克萊銀行外匯策略師張蒙則說：「強勁的國際收支平衡，意味著人民幣匯率仍完全在中國的掌控之中。從這個意義上說，匯率不太可能出現失控。」

海關總署周三公布的數據顯示，8 月貿易順差為 793.9 億美元，較去年同期擴大 34.1%，但自上月高點回落。7 月貿易順差衝上 1,013 億美元，為有紀錄以來月度順差首度跨越 1,000 億美元大關。

事實上，中國人民銀行自 2015 年啟動「811 匯改」以來，人民幣匯率在 2019 年和 2020 年均曾「破 7」。

2019 年 8 月 5 日，中國央行官員曾表示，人民幣匯率「破 7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破，大水就會一瀉千里；「7」更像水庫水位，豐水期高一些，枯水期又降下來，有起有落，都是正常。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明說，人民幣貶值有助於出口商提高出口收入，增強競爭力。不過，人民幣貶值也是一把雙刃劍。出口商靠人民幣貶值增加收入，但若業者使用過多進口原材料、零件，也會因人民幣貶值而增加支出。