蘋果新iPhone部分市場漲價 中國售價持平意在守住市占

蘋果 (AAPL-US) 在一些全球主要市場調漲 iPhone 14 系列的價格，但美國售價不變。

隨著通貨膨脹持續猖獗和全球經濟衰退即將來臨，所有的目光都集中在蘋果公司周三 (7 日) 發布 iPhone 14 時的產品定價。

最大的驚喜之一是，蘋果在美國將 iPhone 14 系列的價格與 iPhone 13 型號價格保持一致。

iPhone 14 基本型號起價為 799 美元，與去年 iPhone 13 的起價相同。高價的 iPhone 14 Pro Max 起價為 1099 美元，也與 iPhone 13 Pro Max 相同。

然而，蘋果在其他全球一些大型市場提高了售價。

最新的蘋果智慧手機將考驗全球消費者對新電子產品的需求，並將考驗這家美國科技巨頭的品牌影響力。

iPhone 14 基本型號與 iPhone 13 在不同國家與地區的售價比較如下：

英國

iPhone 13：779 英鎊

iPhone 14：849 英鎊

調漲 70 英鎊（80 美元）

澳大利亞

iPhone 13：1349 澳元

iPhone 14：1399 澳元

調漲 50 澳元（33 美元）

日本

iPhone 13：98800 日元

iPhone 14：119800 日元

調漲 21000 日元（146 美元）

德國

iPhone 13：899 歐元

iPhone 14：999 歐元

調漲 100 歐元（100 美元）

其他型號的價格漲幅更大。例如，英國的 iPhone 14 Pro Max 較去年的同等機型貴上 150 英鎊。

分析師表示，上漲背後的部分原因可能是零件成本增加，以及這些蘋果漲價的市場美元兌其貨幣升值。

Counterpoint Research 合夥人沙赫 (Neil Shah) 指出：「關鍵的一點是歐元和日元貶值了很多，這意味著價格略有上漲。」

英鎊兌美元匯率周三跌至 1985 年以來的最低水平。歐元與美元基本持平，美元兌日元繼續升值。

●中國 iPhone 價格保持不變

蘋果在其最重要的市場之一中國大陸維持 iPhone 售價不變。蘋果公司的大中華區收入部門，包括大陸、香港和台灣，是其今年第 2 季銷售額的第三大地區。

蘋果 iPhone 14 起價為 5999 元人民幣（862 美元），Pro Max 的起價為 8999 元人民幣。

今年，中國新冠疫情死灰復燃。當局堅持其「清零」政策，導致包括金融大都市上海和生產中心成都在內的主要城市封鎖。不但損害了經濟，也抑制了消費者的胃口。

市場研究公司 IDC 預計，今年中國智慧手機市場將萎縮 13%，自 2012 年以來首次跌破 3 億支出貨量。這可能是蘋果沒有改變其中國 iPhone 定價的一個原因。

IDC 科技行業分析師馬伯遠 (Bryan Ma) 表示：「如果保持價格不變的部分理由，是在如此困難的環境中維持需求，以及它對蘋果具有如此的戰略意義，我不會感到驚訝。」

蘋果中國業績繼續蓬勃發展，尤其是在價格較高的高端市場。

IDC 表示，第 2 季蘋果在中國 600 美元以上的智慧手機市場占有 70% 的市占率，高於第 1 季的 58%。絕大程度歸因於華為的消退，其智慧手機業務受到美國制裁的重擊，讓蘋果填補空缺。

馬伯遠說，「保持價格平穩有助於蘋果留下用戶群並鞏固其在中國的地位。」