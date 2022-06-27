〈金寶股東會〉下半年優於上半年 全年維持雙位數成長

金寶 (2312-TW) 今 (27) 日召開股東會，展望下半年，總經理陳威昌表示，儲存設備業務確實受電腦產品需求下修，不過消費性產品客戶需求還不錯，依目前訂單估，今年上下半年營收比重將達 47:53，全年樂觀維持雙位數成長目標不變。

陳威昌說，現階段個人電腦 (PC) 市場庫存水準確實偏高，但金寶產品線集中在消費性產品，其中，國際家電品牌訂單需求維持穩健，看好下半年包含家庭消費性產品、AIoT 需求都不錯，伺服器、AIoT 產品也可望帶動儲存設備需求，加上金寶在既有產品市占、新產品加入下，認為今年成長可期。

傳統往年上下半年營收比重約落在 45:55，陳威昌表示，市場通常有一定的上下半年數量、淡旺季，依目前客戶展望評估，今年上下半年營收比重約落在 47:53，下半年訂單需求約較上半年成長 10%，不過仍要持續觀察全球經濟景氣變化。

毛利率表現上，陳威昌認為，包含原物料、零組件、匯率都是影響因素，且拓展新產品、新領域業務時，初期也會影響毛利率，但目前新產品占整體比重不高，因此今年毛利率先以持平看待。

外界也關注金寶在 5G、低軌衛星應用，陳威昌說，去年 5G、低軌衛星對金寶營收貢獻很小，因客戶在建置期間，也有進行數量、效益評估，後續採階段性佈置，雖然今年整體的量將陸續增加，但看放量、具體貢獻時間點將落在 2023、2024 年。