〈金寶股東會〉許勝雄對紛擾事件致歉 看好今年是可發展的一年

金寶 (2312-TW) 今 (27) 日召開股東會，展望今年，董事長許勝雄表示，全球經濟持續面臨戰爭、通膨考驗，估成長率維持 3.6%，但今年對金寶仍是可發展的一年，將持續配合客戶布局規畫在各地擴產，另外，他也對先前發生的紛擾事件致歉。

許勝雄表示，新的一年在新團隊投入心力下，可望強化現有產品獲利能力，雖然全球經濟面臨各國升息、俄烏戰爭加速通膨等挑戰，後續較擔心出現停滯性通膨對全球經濟成長動能影響的程度。

以金寶為例，許勝雄說，去年在泰國花費很長時間、力量，針對各地疫情變化採取相應變通作法，同時積極處理品牌產品原物料狀況，維持運作，也在泰國既有 9 座廠區再增加 3 座，目前廠區皆已陸續投產，今年規劃再加大投資，估未來兩年內再增加 3 個新工廠，以符合全球經貿體系。

許勝雄也針對先前公司爆發的粉擾事件，親向股東致歉，他強調，在永續發展過程中，會積極改正小瑕疵，讓體系更健康成為卓越組織企業，絕對不會犯法。

許勝雄說，人在生氣的時候智商是零，因此，勉勵公司同仁在現有體制下更為精進，面對社會、經濟、產業等變化，認為台灣並沒有條件站在互相排斥、敵對的立場，並阻礙公司往前的力量，再次為前陣子紛擾事件浪費媒體、社會資源致歉，也希望事件平息後，將能在既有文化價值中，蓄積更大能量回饋股東。