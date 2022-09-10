蘋果占走Globalstar網路容量85% 馬斯克也想分杯羹

行動衛星通訊公司 Globalstar 於 (GSAT-US) 日前向美國證券交易委員會提交的 8-K 文件披露，當前與未來網路容量的 85% 將用於為 iPhone 14 消費者提供服務，且蘋果 (AAPL-US) 將為公司未來衛星升級付費 95%。

蘋果日前在年度秋季新品發表會宣布，全體 iPhone 14 系列都將配備由 Globalstar 衛星支援的「SOS 緊急服務」。蘋果目前的「Find My」定點追蹤功能就已使用該衛星網路。

Globalstar 將提供和維護所有資源，包括合作所需的人員、軟體、衛星、網關、衛星頻譜和監管權利。蘋果將獲得對這些資源的優先訪問權。

此外，蘋果將資助 Globalstar 95% 的資本支出，用於發展和維護其衛星網路。 Apple 還將支付 Globalstar 與新衛星相關的某些融資費用，以及其他必要的批准費用。

衛星 SOS 求救功能

當用戶處於緊急情況且手機無法收到蜂窩和 Wi-Fi 訊號時，手機內的 app 配有選項可開放手機直接連接 Globalstar 衛星，但用戶必須「在室外可以清楚看到天空的地方。」

由於衛星頻寬極其有限，將只能用於文字短訊。用戶可從預先列舉的緊急情況清單中，勾選自身處於何種緊急情況、誰需要幫助、是否有人員受傷等回應。

馬斯克虎視眈眈

蘋果僅與 Globalstar 合作衛星緊急 SOS 服務，至少目前如此。但實業家馬斯克 (Elon Musk) 9 月 8 日在推特上表示，其太空公司 Space X 正與蘋果洽談，讓蘋果未來使用公司的星鏈 (Starlink) 衛星網路。

Globalstar 當日受蘋果消息激勵，盤中飆漲 40% 以上，但很快回吐漲幅，終場收跌 1.44%。周五回神，收高近 6% 至每股 1.77 美元。