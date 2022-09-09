印度再出手限制糧食出口 對部分稻米品種課稅20%

繼小麥、糖之後，印度周四 (8 日) 再宣布對部分稻米品種課徵出口稅，以確保國內供應無虞。

印度北方邦 (Uttar Pradesh)、賈坎德邦 (Jharkhand) 和比哈爾邦 (Bihar) 等主要農作種植地區因季風降雨量太少，本季種植面積減少 5.6%，促使當局做出這項決定。

根據財政部的公告，印度將對糙米課徵 20% 的出口稅，除了蒸穀米 (parboiled rice) 在內等香米品種之外，其他米類出口產品如半碾和全碾米，都將被課稅。

隨著糧食保護主義抬頭，稻米是繼小麥和糖之後，今年第三種遭到印度當局下令限制出口的主要農作。印度是全球最大稻米出口國，產量占全球貿易的 40%，對於早已深受飢餓、糧食通膨所苦的國家來說，課徵出口稅顯然將帶來更多壓力。

根據印度稻米出口協會主席 B.V. Krishna Rao 的說法，遭課徵出口稅的稻米品種約占印度非香米出口量的 60%，政府的課稅決定，預料將有利於泰國、越南和巴基斯坦等其他主要供應國。

此外，課稅行動將推升全球米價。Rao 指出，白米出口價格恐自目前的每噸 350 美元漲到 400 美元，因此，本土出口商可能會要求政府對已簽訂出口合約但尚未出口的稻米實施稅收抵減，規模約 200 萬噸。