美股重點新聞摘要2022年09月09日

今日操盤前瞻

中秋節台、韓股休市

中國 8 月 M2 貨幣供給、CPI/PPI 數據

歐盟能源緊急會議

8 月晶片交期再縮短 反映手機和 PC 需求減緩

最新統計顯示，8 月晶片交期再度縮短，顯示隨著手機和個人電腦 (PC) 需求降溫，全球短缺情況進一步趨緩，儘管部分晶片仍供不應求。閱讀全文...

馬斯克：SpaceX 與蘋果談過 iPhone 衛星通訊合作

全球首富馬斯克週四 (8 日) 透露，旗下太空探索公司 SpaceX 已和蘋果進行會談，涉及「星鏈」Starlink 衛星寬頻服務為 iPhone 14 系列提供緊急通訊功能。閱讀全文...

鮑爾再發鷹派言論 Fed 9 月幾乎篤定升息 3 碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四（8 日）在卡托研究所（Cato Institute）主辦的研討會上表示，在完成對抗通膨任務之前，央行不會退縮。此番言論再次暴露其力抗通膨的鷹派立場，也強化市場對 Fed 在 9 月升息 3 碼（75 個基點）的預期。閱讀全文...

英國女王伊麗莎白二世病逝 享耆壽 96 歲

白金漢宮周四（8 日）證實，英國在位時間最長、英國 70 年來的名義領袖伊麗莎白二世（Elizabeth II）病逝，享耆壽 96 歲。伊麗莎白二世長子、73 歲的查爾斯王子將繼位成為英國國王。閱讀全文...