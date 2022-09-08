玉山金控榮獲「天下永續公民獎」大型企業組第1名

2022 年《天下雜誌》「天下永續公民獎」今 (8) 日舉行頒獎典禮，玉山金控 (2884-TW) 除了 15 度獲得「天下永續公民獎」金融業第 1 名肯定外，今年更榮獲「天下永續公民獎」大型企業組第 1 名，這也是台灣第一家取得該殊榮的金融業者！展現玉山致力實踐企業公民永續承諾的決心。

「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，與世界同步，綜合四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，嚴選出台灣最佳永續公民。天下雜誌表示，玉山金控以展現安居樂業發揮影響力，過去兩年協助國內危老建築重建評估近 200 件，提供社會重要安居能量；疫情以來協助超過 5,300 多家企業取得紓困資金及舊貸寬緩，善用金融本業核心解決社會議題，成為民眾得以樂業的重要靠山。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山長期擘劃永續發展藍圖，以 2050 年淨零碳排放為目標，致力實踐玉山永續文化，朝「亞洲永續發展標竿」目標邁進，同時，玉山提出 3 個承諾：

第一，要與世界接軌持續領航，已於今年度加入「SBTi 科學減碳倡議」並成為「RE100 會員低用電企業」金融業，致力於 2040 年前讓國內外營業據點 100% 使用綠電。

第二，要永續轉型，創造價值，深植永續金融服務，於 2035 年前全面撤資煤炭相關產業。

第三，要掌握關鍵發揮金融影響力，繼 2021 年號召 32 家夥伴共同倡議 ESG 永續發展，簽署「永續發展倡議書」，今年度更有高達 101 家夥伴一同加入，其中包含各產業龍頭、優質企業以及隱形冠軍等，其總營收高達新台幣 5.08 兆元，占年度台灣 GDP 比重超過 23%，共同訂下 2025 年前至少減碳 157 萬公噸的目標，更有 46 家企業承諾在 2050 前達到淨零排放，聯手邁向節能減碳與永續經營。

玉山矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行，獲獎是榮譽更是對社會的責任，玉山將持續發揮金融影響力，在永續的這條道路上努力，落實公司策略與治理，身為地球公民的我們責無旁貸，將結合更多志同道合的夥伴，邁向永續發展目標前進。