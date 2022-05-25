〈玉山金法說〉永續發展藍圖出爐 2035年全面撤資煤炭產業

玉山金 (2884-TW) 今 (25) 日召開線上法說會， 總經理兼永續長陳美滿表示，玉山已擘劃永續發展藍圖，積極實踐 2050 年淨零碳排的承諾，為亞洲首家銀行承諾於 2035 年全面撤資 (phase-out) 煤炭相關產業。

陳美滿表示， 玉山與顧客攜手共同落實減碳，建立永續轉型平台為企業戶提供 ESG 顧問諮詢服務，首創「碳排計算機」，輔導企業訂定減碳目標，率先導入內部授信碳定價，分析授信部位所隱含碳成本，將顧客碳排納入授信考量。

截至 2022 第 1 季為止，玉山各類永續相關授信金額 3156 億元，佔企金放款總餘額 36%。

此外，玉山領先同業發行零碳信用卡，累計 2021 年已達 402 萬張，全國第 1，近期更推出無實體信用卡「玉山數位 e 卡」，為台灣首家通過萬事達數位優先卡計劃的銀行，減少每張實體卡片製作所產生約 900 公克的碳排放量，結合綠色刷卡消費優惠活動，鼓勵卡友落實環境永續。

同時，玉山與全家便利商店以及 PChome 集團共同打造的電子支付「全盈 + PAY」已正式上線，是全台第一家同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構，攜手打造支付生態圈。

陳美滿表示，朝展望未來，玉山會以「ESG 永續發展」為使命，面對最急迫的環境永續與氣候變遷議題，玉山將為台灣產業的低碳轉型共同努力，向「中小企業永續靠山、顧客最佳永續夥伴」的目標努力，成為亞洲 ESG 發展的標竿。