茂林-KY下半年營運可望優於上半年 毛利率同步回升

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (8) 日召開法說會，展望下半年，董事長李滿祥說，上半年營運受上海封控影響低於預期，雖然近期成都、深圳再傳封控，但評估影響不會像上半年嚴重，下半年在客戶新品、整體出貨狀況恢復下，營運將優於上半年，毛利率也可望回升。

茂林 8 月營收達約 11 億元，月減 4.5%、年增 23%，為今年次高，主要受惠客戶遞延訂單出貨、新品拉貨效應，累計今年前 8 月營收達 65.33 億元，年減 9.8%。

李滿祥表示，2022 年是變化多端的一年，包含美中貿易戰、疫情、歐洲戰爭、中國封控等，茂林也受中國上海廠區停工影響，上半年表現不如預期，但強調會在第三季努力追回，並在總體經濟氛圍不好下，對營運謹慎應對，並深耕本業，找到更多光學應用，目前車載相關營收比重也已達 4-5%。

面對近期中國再傳封控，李滿祥指出，上半年影響最大的是在上海地區，不只茂林產能受影響，上下游材料供應鏈組裝廠同樣受波及，但近期比較集中成都、深圳地區，對上海的影響不大，且評估就算對上下游供應鏈造成影響，也不會像上次那麼嚴重。

茂林過往毛利率皆維持在 20% 上下，但第二季因出貨下滑而降至 12%，展望下半年，總經理蔡宗霖指出，下半年隨著出貨回到常規水準，毛利率可望回到過往，不過受上半年影響，認為全年營運維持去年水準將有一定挑戰。

產品營收比重方面，茂林上半年受 IT 產品出貨下滑，營收占比小幅下滑至 72%，消費性產品、穿戴裝置則各占 12%、10%，顯示器比重也持續下滑，上半年僅占約 5%，總經理蔡宗霖預期，今年全年各產品出貨比重估與去年變化不大。