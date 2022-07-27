聯邦銀創首張信用卡可在日本刷Apple Pay 年底前發卡目標10萬張

Apple Pay 支援各大銀行和發卡機構發行的主要信用卡，但唯獨國人最愛旅遊的日本行不通，聯邦銀 (2838-TW) 今 (27) 日宣布，攜手 JCB、日本 QUICPay 共同合作開發系統，卡友只要用聯邦吉鶴卡綁定 Apple Pay，就能完成以 Apple Pay 的感應交易，是日本海外、全球首發的金融技術，聯邦吉鶴卡也成為可在日本刷 Apple Pay 的首張信用卡，看準疫後商機，預計年底前發卡目標 10 萬卡。

日本 Apple Pay 現在只支持兩種支付卡的綁定，一種是 QuicPay 信用卡，另一種是東日本鐵道公司 (JR East) 發行的交通卡 Suica 卡，也就是說，哈日族如果前往日本旅遊，想要刷 Apple Pay 也行不通。

但近年疫情肆虐全球，為避免接觸，行動支付使用量大增，聯邦銀行看準此商機，再加上國門即將解封，國人將會前往日本旅遊，若能使用 Apple Pay 將會大幅提升消費的方便性。聯邦銀行總經理許維文表示，聯邦銀行為此攜手 JCB、日本 QUICPay，歷時三年共同合作開發系統，推出日本海外、全球首發的金融技術。卡友只要用聯邦吉鶴卡綁定 Apple Pay，就能完成以 Apple Pay 的感應交易，讓赴日旅遊的卡友擁有輕鬆、便利又安全的支付新體驗。

許維文進一步指出，日本為台灣人最愛旅遊的國家，隨國內疫情逐步解封，加上日圓不斷下跌，不少民眾已摩拳擦掌準備前往日本，預期遊日消費將迎來爆炸性成長。面對廣大的哈日族，聯邦銀行今日發表「聯邦吉鶴卡」，主打日幣消費最高 5%、國內一般新增消費最高 4% 現金回饋的活動，國內指定日系名店、日系美食最高 10% 加碼優惠，讓卡友感受「在不在日本，都很日本」的消費體驗。

而為鼓勵卡友在日本以 Apple Pay 支付，許維文指出，只要以聯邦吉鶴卡綁定 Apple Pay 在日本國內商店感應消費，除原本日本消費 3.5% 回饋外，再享 1.5% 加碼回饋，等同最高 5% 的現金回饋，在市場上將掀起日本行動支付的討論話題。