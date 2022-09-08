〈如興爭議〉柬埔寨土地處分案延宕解約 洽新買家以6.8億元出售

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 今 (8) 日召開重訊，針對柬埔寨土地處分案補充說明，公司表示，由於與原買家產權移轉時間已超過簽約當時預估，因此決定與原買家商議解約，並以 2200 萬美元、約新台幣 6.8 億元售予新買家，處分利益估 1950 萬美元、約新台幣 6 億元。

如興 1 月 11 日 代子公司如興製衣 (柬埔寨) 公告處分土地簽約案，以交易總金額美金 2050 萬元與柬埔寨地產商 Mekong Resort Development Construction Co., Ltd. 締結買賣契約，簽約後收訖第一期款美金 100 萬元。

不過，由於持有該土地已 20 餘年，移轉文件與現行使用文件已然不同，均需要進行更新，然更新過程手續繁雜，已超過簽約當時雙方所預估期程。如興表示，為避免影響原合約之約定時程，以及資金安排，因此決議與原買家友善協商解約條款，及洽談新買家的交易條件事宜。

如興進一步指出，新買家為自然人，其家人為該筆土地的前手持有人，對於該筆土地取得與交易流程有充分了解，有能力並願意自行承擔產權移轉之手續，可減輕賣方履行土地產權移轉之義務，有助於契約履行，新買家也提供更優於原買家的付款條件，以及以相當土地作為擔保，可有效保障公司價金債權。

如興表示，原買家可以理解公司提請解約之因素，惟雙方就解約條件仍在商議中，而與新買家締約條件也保留若與原買家未解除契約時，免除相關法律責任條款。

如興指出，本交易案價金款項，因柬埔寨當地銀行相關程序及作業尚未完成，暫委請集團子公司代收，在符合柬埔寨法令規範及資金匯出實務作業前提下，子公司代收到每一期價金時，將儘速依法依規匯回，並遵循管理權限及相關規範，配合財務規劃等安排進行運用，促進公司健全營運及發展。

如興強調，為免訟累均已向新舊買家揭露相關情形，為維護股東與投資人之的權益，故併發布已提請與原買家商議解約之重大訊息，後續之協商結果均將立即匯報主管機關、會計師，並依規定辦理資訊揭露事宜。