外資賣超台積電34.59億元 敲進航空雙雄逾2萬張

台股今 (8) 日由電子三雄領軍，生技族群人氣回籠，終場上漲 173.37 點，收 14583.42 點，不過，外資已連六賣，賣超台積電達 34.59 億元，但搶進航空雙雄，買超長榮航、華航共逾 2 萬張。

三大法人合計賣超 0.57 億元，其中外資賣超 25.13 億元，投信則維持買超 21.32 億元，連 55 買，持續刷新最長買超天數紀錄，自營商轉買、買超 3.22 億元；期貨方面，外資加碼多單 3693 口、淨多單達 5165 口，投信回補 531 口，淨空單 8861 口，自營商減碼多單 644 口，淨多單下降至 131 口。

觀察外資動向，賣超台積電 7300 張，賣超金額達 34.59 億元，賣超聯電 1.17 萬張、台新金 1.12 萬張，新光金 8001 張、陽明 6696 張，其他包含國泰金、中信金等，也賣超期街口布蘭特正 2 達 8056 張。

外資大買群創 1.7 萬張，看好航空雙雄，買超長榮航 1.2 萬張、華航 1.14 萬張，買超臺企銀 1.04 萬張，中鋼、永豐金超過 9000 張，其他買超標的包括中興電、開發金、華通等，也買超期元大 S&P500 原油反 1 達 1.36 萬張。

自營商同步搶進航空雙雄，買超長榮航 2206 張，華航 624 張，不過，投信站在賣方，賣超長榮航 819 張、華航 268 張。