蘋果iPhone 14添衛星通訊功能 PA族群可望受惠

蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會登場，除新款智慧型手機 iPhone 14 系列亮相，也正式宣布與美國衛星通訊商 Globalstar(GSAT-US) 合作，提供衛星通訊服務，印證過去一年多的傳聞；由於衛星通訊對手機收發要求提高，市場預期對 PA(功率放大器) 需求也將同步升溫，台廠穩懋 (3105-TW)、上游磊晶廠全新 (2455-TW) 等都可望受惠。

早在去年 iPhone13 發表前夕，市場就盛傳蘋果正與 Globalstar 洽談合作，導入低軌衛星通訊功能，如今傳言屬實，雖然時間較市場預期晚了一年，但也代表智慧型手機通訊功能正邁入下一個里程碑。

根據蘋果釋出的消息，為加入衛星通訊功能，將砸下 4.5 億美元投資基礎設施，讓 iPhone 14 系列新機天線可連接衛星通訊服務，讓使用者位置就算不在手機通訊覆蓋範圍，仍可透過衛星發送求救訊號、撥打緊急電話，預計今年 11 月先在美、加地區推出相關服務。

功率放大器 PA 是手機通訊關鍵元件之一，近年隨全球邁向 5G 應用之際，也迎來新一波成長動能，從整體平均數量來看，平均一台 5G 手機 PA 需求較 4G 提升約 2-5 顆，隨著蘋果、華為等手機品牌廠進一步宣布支援衛星通訊功能後，對於 PA 需求、效能可望進一步增溫。

低軌衛星也是 PA 族群近年積極搶進的市場之一，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋早在十年前就配合客戶開發相關應用，近年陸續開花結果，成功打入 SpaceX 供應鏈，供應衛星通訊晶片，穩懋法說會上也特別提及，低軌道衛星將整合陸海空無縫連網，未來需求強勁，宏捷科 (8086-TW) 同樣低調布局，預期今明兩年相關布局有機會發酵。

不過 PA 族群近期面臨安卓手機品牌廠庫存調整修正，營運相對低迷，今年下半年旺季效益也不明顯，預期待客戶庫存調整完畢後營運才可望回溫。

觀察 8 月營收，穩懋年減 38.48%，單月營收達 13.86 億元，全新下滑至 1.73 億元續探近年低點，宏捷科也失守 2 億元大關，終止連五個月成長。