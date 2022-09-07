60秒測試！10題看出你有買房的命嗎？

現今社會中，買房似乎成為華人社會成家立業、安居立業的必備選擇，而今年的房市卻因再打房政策及升息的影響下，有降溫的現象。今年 1 至 7 月的成交量全面萎縮，六都合計 7 月買賣移轉棟數 1.85 萬棟，月減 13.3％。其中原本受到科技園區話題，房市交易火熱的南部地區都是下跌 20~30％的程度。在此情況下，許多想買房的人磨刀擦掌等待時機，但也有不少鄉民表示：「根本看不到房價跌的時候」、「跌的幅度少，還是買不起」，甚至在論壇上也掀起了八年級生比較敢衝、敢買房，七年級生反倒很多人把買房的年紀都拉長，甚至都還未買房的現象。

時間點的世代差異 影響是否買的起房

許多網友表示八年級生敢衝敢買房是因為家裡的爸媽願意資助，「靠爸媽族」居多，且資訊網路化的興起，很多資訊讓八年級生的個性較敢於嘗試，理財的時間點也較早；而七年級一畢業時剛好碰到 2008 年金融海嘯，市場情緒低迷，不是遇到裁員、難找工作，就是只有 22K 的低薪水準，在市場的氛圍下也會影響自己的價值觀。導致掀起論戰：「七年級生愛抱怨，不會檢討自己不足」、「七年級生擋在前面當炮灰」、「八年級生現在是躺平」。

但不管大家怎麼定義自己的世代，更重要的是自己的準備規劃是否划算。從上述網友的對話當中，反映出價值觀的不同，會讓自己的資產呈現大不同的狀態。有些人因為有房，成為千萬身價，有些人則還是原地踏步。今天我們可以用以下 10 個測驗的內容，來看看你是否有富貴基因，有好的觀念打好基礎，未來規劃就不是問題。



Q1：如果繼承一大筆錢，該怎麼運用？

Q2：如果失業了，我的計畫是？

Q3：公司有意讓自己升主管，但先從同業當中挖了其他人當主管，我會？

Q4：得到一筆獎金，又看到有促銷特賣會，我會？

Q5：金錢無憂的情況下，我希望過什麼樣的生活？

Q6：購買房產時，在不考慮價格、坪數、環境的狀況下，會買？

Q7：在百貨公司看到一項很喜歡的東西，質感很好，但是價格不便宜，我會？

Q8：可以接受的投資虧損等多久才回來成本？

Q9：認為報酬最高的資產是？

Q10：與另一半約會時會選擇搭乘什麼交通工具？

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