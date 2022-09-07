〈台幣〉重貶1.82角收30.928元 連5貶累計已挫4.93角

亞幣全趴，台北股匯市今 (7) 日同步雙殺，終場重貶 1.82 角，收在 30.928 元，不僅續創近 3 年收盤新低價，且已經連 5 個交易日貶值，累計 5 天已重貶 4.93 角，台北外匯經紀公司成交量 14.43 億美元。

受美元指數衝高至 110.69 衝擊，亞幣全面躺平，日元兌美元貶破 143 價位，創下 24 年新高，韓元今日收貶在 1384.20 兌 1 美元，人民幣兌美元中間價也進一步貶到 6.916 兌 1 美元，離岸及在岸人民幣更貶至 6.97 及 6.96 價位，已逼近 7 字頭。

外資在台股賣超新台幣 177.48 億元，並持續匯出，重創台股今天大跌 267 點，連帶使新台幣兌美元匯價接連貶破 30.8 及 30.9 元價位，盤中一度重貶 1.96 角，觸及 30.942 元，不過，美元指數升幅收斂，終場收 30.928 元，較前一交易日仍重貶 1.82 角，也創 2019 年 10 月 6 日以來收盤新低價。

匯銀人士表示，美國鷹派升息，外資頻頻撤離，加上中國維持寬鬆貨幣政策，導致近期人民幣匯率每況愈下，連帶亞幣積弱難振，新台幣短線仍將承壓，接下來要看 2019 年 10 月 5 日收盤價 30.973 元，若守不住的話，不僅將貶破 31 元大關，且恐下探 31.5 元。