美國調查加密貨幣洗錢 要求幣安CEO提供相關資料

路透周四（1 日）根據一份 2020 年底的書面請求報導，美國聯邦檢察官要求全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）提供有關反洗錢檢查的大量內部紀錄，以及其執行長兼創始人趙長鵬的通訊資料。

據悉，美國司法部反洗錢部門要求幣安主動交出趙長鵬與其他 12 名高層及合作夥伴的通訊資料，包括交易所對非法交易的檢測和對美國客戶的招募。此外，美國當局還要求提供任何帶有「文件被銷毀、更改、或從幣安的文件中刪除」或「從美國轉移」指示的公司記錄。

四名知情人士表示，2020 年 12 月的行動是司法部對幣安遵守美國金融犯罪法調查的一部分，該調查仍在進行中。

知情人士表示，美國當局正在調查幣安是否違反《銀行保密法》，該法律要求加密貨幣交易所如果在美國開展「大量」業務，必須在財政部註冊，並遵守反洗錢要求。若觸犯法規最高或面臨 10 年的監禁。

幣安通訊長（Chief Communications Officer）Patrick Hillmann 在回應此問題時表示：「全球的監管機構正在接觸每一個主要的加密貨幣交易所，以更好地了解我們的行業。這是任何受監管組織的標準流程，我們定期與各機構合作，解決他們可能提出的任何問題。」

不過 Hillmann 沒有透露幣安如何回應司法部的要求，司法部發言人拒絕對此置評。

美國當局的文件提供要求揭露對幣安調查的層面相當廣泛，包括幣安自 2017 年來的各項文件，涉及該公司的管理、結構、財務、反洗錢、合規計畫與在美國的業務。彭博去年曾報導該調查的存在，但至今大眾對這起調查所知甚少。

路透調查發現，幣安合規計畫中有漏洞，使犯罪分子通過交易所洗了至少 23.5 億美元的非法資金。另外，幣安還不顧美國的制裁為伊朗客戶提供服務。直到 2021 年中旬，幣安的客戶只需用一個電子郵件地址註冊就可以進行加密貨幣交易。

幣安對路透的調查結果提出異議。該交易所表示，它正在「推動更高的行業標準」，並尋求「進一步提高我們檢測平台上非法加密貨幣活動的能力。」

值得注意的是，幣安的公司結構不透明，該公司拒絕透露其主要交易所 Binance.com 的所有權或位置的細節，自 2019 年以來一直不接受美國的客戶。

自去年以來，全球十多家金融監管機構皆對幣安發出警告，不是稱幣安無照提供服務，就是違反反洗錢法規。