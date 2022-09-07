談11月拜習會 拜登：若習近平也在那 我們一定見面

美國總統拜登周二 (6 日) 表示，如果中國國家主席習近平出席 11 月的 G20 高峰會，他一定會和習近平會面。

拜登周二在內閣會議前受訪時說：「如果他也在那，我確定會見到他。」

美國眾議院議長裴洛西訪台引發台海緊張之後，外界擔憂 11 月拜習首度面對面會晤一事可能生變，但美國國安會發言人柯比 8 月底表示，雙方仍積極為拜習會的時間、地點進行協調，安排工作持續進行。

G20 峰會預定 11 月在印尼的巴里島舉行，印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 先前受訪時表示，習近平和俄羅斯總統普丁都計劃與會。

習近平從 2020 年 1 月就不曾離開中國，華爾街日報先前報導，中國官員正在規劃利用東南亞行程，安排拜、習兩人會面。

拜登、特拉斯通電話

另一方面，拜登同日致電祝賀特拉斯 (Liz Truss) 獲選為英國新任首相，兩人承諾深化英美關係，在國際挑戰方面更密切合作，包括持續幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

根據英國首相辦公室發布的聲明，拜登和特拉斯兩人在電話中除了談到烏克蘭問題以外，也提及如何深化北約 (NATO) 和美英澳安全協議，以反制和抗衡中國。

一名白宮官員表示，白宮預期特拉斯上任後，拜登和特拉斯將站在同一陣線，共同抗衡俄羅斯入侵烏克蘭和中國在印太地區日益增強的影響力。