〈貴金屬盤後〉美元重啟升勢、美債殖利率飆 金價下跌 

主要央行可望推行更激進的貨幣緊縮，帶動美元重啟升勢、美債殖利率也攀高，黃金期貨周二 (6 日) 下跌，但白銀走勢相反，連續第二天上漲。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 9.70 美元或 0.6%，報每盎司 1712.90 美元。黃金上周五收高，本周一因美國勞動節休市。

貴金屬分析師表示，黃金可能快走到一個關鍵的平衡價位，目前中國防疫清零造成的全球經濟衰退，似乎正在制衡美元和美債殖利率的升勢。

黃金是通膨避險工具，今年迄今表現雖然打敗股債，但卻沒有一些分析師預測的強勁。

RBC 資本分析師說：「黃金將因央行對通膨口頭強硬而持續受到打壓，不會單純因為通膨高就上漲。壓制通膨和保持升值將是更重要的主題。」

他們說：「美國聯準會 (Fed) 的鷹派立場，以及升息對美元和利率的影響，是更重要的驅動力。我們目前不看好黃金。」

升息的確讓不孳息的黃金、白銀最近欲振乏力。

ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲 0.7%，10 年期美債殖利率上升 14 個基點至 3.3378%。

Sevens Report 研究公司分析師團隊說：「如果實質利率和美元雙雙攀高，可以預料黃金目前在 1680 美元的支撐價位，很快就會消失。」

黃金在美國經濟數據周二公布後下跌。供給管理協會 (ISM) 公布，8 月非製造業指數從 56.7 上升到 56.9，是 4 月以來最高。

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 說：「本周將有央行決策登場，包括加拿大央行 (BoC)、歐洲央行 (ECB)，這些不只可能左右各國貨幣對美元的走勢，還可能牽動各種幣別的金價。」

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