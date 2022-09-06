上市櫃上半年海外投資獲利破記錄 三類股貢獻最大

無懼今 (2022) 年上半年資本市場震盪，上市櫃公司上半年海外投資獲利達 6248 億元，年增 8.38%，獲利金額創史上最高，其中以上市公司中的航運業、半導體業及電子零組件業貢獻最大。

金管會今 (6) 日公布上市櫃公司赴海外投資概況，至第 2 季底為止，上市公司 724 家、上櫃公司 561 家，合計共 1285 家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數 1657 家的 77.55%，較去年底增加 4 家。

今年上半年上市公司海外投資獲利 6034 億元、上櫃公司 214 億元，合計 6248 億元，證期局副局長高晶萍表示，上市櫃投資獲利創歷史同期新高，且較去年上半年增加 485 億元，年增 8.4%。

高晶萍表示，上市公司投資獲利較去年同期增加 504 億元，主要是因為航運業、半導體業及電子零組件業，因貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加所致。

累計投資金額部分，至第 2 季止，上市公司累計投資 6 兆 7511 億元，上櫃公司 7087 億元，合計 7 兆 4598 億元，較去年底增加 3072 億元，主要是併購取得海外子公司，或海外子公司營運及建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額，上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。