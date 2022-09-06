8月我CPI年增率2.66% 終結連5個月衝破3%

主計總處今 (6) 日公布 8 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率為 2.66%，不僅連 2 個月下滑，也終結連 5 個月 CPI 年增率衝破 3%，不過，蛋價仍較去年同期大漲超過 30%、水果價格漲 15%，而肉類、蛋類、油料費、房租和家庭用品價格仍同步上漲。

主計總處說明，8 月蔬菜與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果，漲 2.84%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.73%。

主計總處進一步指出，通膨高峰應已過去，只要天候平穩，9 月 CPI 年增幅應有望維持在 3% 之下。

不過，前 8 月我國平均 CPI 年增幅仍衝破 3%，至 3.10%。

圖表：主計總處提供。

就各類別來看，8 月以食物類大漲 4.86% 最多，其中，蛋類和肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 33.29%、5.77%，而水果受天候影響，上漲 15.04%，水產品和外食費各漲 7.35%、6.64%，惟蔬菜因去年受盧碧颱風和豪雨影響，基數較高，價格下跌 19.07%，抵銷部分漲幅。

衣著類漲 3.11%，則是反映部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 2.90%。

而隨著國際油價居高，油料費上漲 5.59%，交通工具零件及維修費，與交通工具價格也分別漲 5.41%、3.49%，使交通及通訊類漲 2.90%。

此外，居住類漲 2.44%，反映住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 5.78%、3.36% 和 2.05% 所致。

按商品性質別觀察，商品類上漲 2.84%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 3.34%，半耐久性消費品漲 2.24%，耐久性消費品漲 1.96%，而服務類漲 2.45%，其中的外食費漲 6.64%。

觀察主要各國 CPI，7 月我國漲 3.36%，歐元區漲 8.9%，美國漲 8.5%，新加坡漲 7.0%，南韓漲 6.3%，中國漲 2.7%，日本漲 2.6%；而 8 月我國漲 2.66%，歐元區漲 9.1%，南韓漲 5.7%。