網通廠8月營收 中磊寫次高 智易、智邦創同期新高

網通廠今 (6) 日公布 8 月營收，隨著缺料狀況持續改善，各網通廠出貨也明顯提升，中磊 (5388-TW) 營收 57.33 億元創單月次高，智易 (3596-TW)、智邦 (2345-TW) 營收則分別達 40.7 億元、63.9 億元，雙寫同期新高。

中磊 8 月營收 57.33 億元，月減 4.5%、年增 47.8%，累計前 8 個月營收 396.3 億元，年增 46%。中磊看好下半年營運逐季增溫，訂單能見度達明年第一季，儘管需求端有通膨、升息因素略有放緩，但公司直攻電信商策略奏效，持續取得市占率，明年將保持成長。

智易 8 月營收 40.7 億元，月減 2.5%、年增 31.5%，累計前 8 個月營收 294.5 億元，年增 16.4%。智易預計下半年營運將逐季成長，今年成長雙位數，產能方面，智易已斥 4800 萬美元擴建越南廠產能，越南二期擴廠預計第二、三季開始動工，明年底可望量產。

智邦 8 月營收 63.9 億元，月減 6.5%、年增 15.7%，累計前 8 個月營收 476.5 億元，年增 27.7%，智邦表示，下半年審慎樂觀，400G 出貨逐季成長，明年營收比重可望攀升至雙位數。