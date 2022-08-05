台揚7月營收4.21億元創30個月新高 智邦、中磊年增逾5成

網通廠今 (5) 日陸續公布 7 月營收，台揚 (2314-TW) 營收達 4.21 億元創 30 個月新高，宇智 (6470-TW) 營收 2.43 億元較去年同期倍增， 智邦 (2345-TW)、中磊 (5388-TW) 營收年增也超過 5 成。

台揚 7 月營收 4.21 億元，月增 25.8%、年增 33.3%；累計前 7 個月營收 13.82 億元，年增 2.7%。展望下半年，台揚看好，隨著 Dish 5G O-RAN 服務持續拓展至全美，且日本客戶 NEC 也將開始拉貨，預計 O-RAN 設備下半年出貨將大幅增加，營收比重可望過半，也推升台揚下半年營運優於上半年。

智邦 7 月營收 68.4 億元，月減 1.06%、年增 51.1%；累計前 7 個月營收 412.6 億元，年增 29.8%。展望後市，智邦表示，下半年審慎樂觀看待，持續看好資料中心市況，400G 出貨可望逐季成長，明年營收比重可望攀升至雙位數。

中磊 7 月營收 60 億元，月增 4.9%，年增 64.6%；累計前 7 個月營收 338.9 億元，年增 45.8%。宇智 7 月營收 2.43 億元，月減 4.8%、年增 112.5%；累計前 7 個月營收 14.54 億元，年增 64.3%，營收規模已逼近去年累計至 10 月的水準。