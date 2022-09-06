iPhone14備貨效應加持 法人估支撐下半年跌深反彈

今年以來全球市場持續反映聯準會的鷹派立場而走弱，凱基投顧今 (6) 日指出，回顧過去美股走勢，跌深反彈的歷史經驗有望於今年下半年複製，尤其看好 iPhone14 的積極備貨效應會暫時抵銷製造業庫存調整，並支撐台股中期反彈。

圖表：凱基投顧提供。

凱基投顧統計，上半年全球股市大幅修正，S&P 500 指數跌幅達 21%，創統計以來倒數第四名成績，但回顧 S&P 500 史上最差前三名的上半年表現，分別為 1932 年 - 45%、1962 年 - 24%、1970 年 - 21%，當年度的下半年卻出現非常強勁的報酬率，反彈幅度依序為 56%、15%、27%。

因此，凱基認為，跌深反彈的歷史經驗有望於今年下半年複製，預料美國 9 月 22 日的 FOMC 會議前，鷹派升息利空將會逐漸被市場消化。

若從庫存調整的角度觀察，凱基預估，本波自今年第一季以來的製造業庫存調整，恐將延續至明年上半年，所幸，iPhone14 自 8 月進入大量備貨階段，預估本次備貨量將達 8500-9000 萬台並維持去年水準，料可暫時抵銷 PC 與消費性電子庫存調整的利空。

凱基投顧建議，現階段可趁聯準會放鷹利空向下布局，主要看好族群為跌深股、蘋概、雲端、網通、汽車電子和綠能等，但仍需留意現階段具訂單韌性的 iPhone14、企業端網通、美國雲端、車用與工業用等，是否跟隨消費性電子產品，在年底前出現轉弱的現象。