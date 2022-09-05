志強-KY下半年營運續強 明年跑鞋產能將大增5倍

專業運動鞋廠志強 - KY (6768-TW) 今 (5) 日召開業績發表會，展望後市，公司看好世足賽帶旺需求，產能維持滿載，下半年營收將較上半年成長，同時也積極拓展跑鞋市場，明年下半年印尼新廠量產，可望帶動跑鞋月出貨量大增 5 倍，成為新成長動能。

志強表示，第三季營運淡季不淡，第四季儘管近期通膨使品牌商態度轉趨保守，但接單也達 7-8 成，預估第四季訂單、營運仍會優於今年第一季，另外，客戶 11-12 月可望再下一批訂單，整體下半年營運將優於上半年。

志強表示，今年上半年已出貨 800 萬雙，看好今年世足賽動能，目前 Nike 等客戶有急單挹注，預計全年可望出貨 1500-1600 萬雙，回到疫情前水準。

志強主要品牌商客戶為愛迪達、Nike，Puma 也是客戶之一；專業運動鞋 (足球鞋等) 銷售比重 57%、休閒鞋 43%，目前全球足球鞋市占已超過 2 成，愛迪達、Nike 足球鞋供貨比重分別為 38%、35%。

除專業運動鞋外，志強也積極布局跑鞋市場，看好跑鞋、高爾夫球鞋、戶外鞋市場潛力，跑鞋與戶外鞋可望成為未來營運重要成長動能。

志強去年也加入跑鞋新客戶 Brooks，今年 3 月開始出貨，粗估年產能約 120 萬雙，目前正建置印尼新廠以滿足客戶需求，預計明年下半年量產，年產能達 1200 萬雙，其中有一半產能將供貨 Brooks 訂單。

志強 8 月營收 18.46 億元，續創新高，月增 5.5%，年增 371.4%；累計前 8 個月營收 121.2 億元，年增 33.6%。