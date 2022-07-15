志強Q2純益8億元 EPS 2.31元創新高

志強 - KY (6768-TW) 今 (15) 日公布 6 月與上半年自結，受惠終端需求帶動品牌商拉貨，上半年營收創掛牌後新高，稅後純益 8 億元，年增 22.5%，每股純益 4.09 元，包含 6 月、第二季獲利皆創新高。

志強第二季營收 47.59 億元，季增 26.27%、年增 18.6%，稅後純益 4.5 億元，季增 28.5%、年增 24.3%，每股純益 2.31 元；累計上半年營收 85.28 億元，年增 10.5%，毛利率 22.1%，年減 1 個百分點，營益率 11.1%，年增 0.2 個百分點，稅後純益 8 億元，年增 22.5%，每股純益 4.09 元。

展望後市，公司認為，第三季目前展望樂觀，營運可望較第二季成長，不過，9 月後仍需再觀察市況，保守看待，不認為客戶會因為需求疲軟而砍單，公司指出，製鞋產品交期較短，與成衣廠交貨方式不同，並非以季度交貨，除了 2020 年疫情爆發這類型突發事件，過往品牌商較不會有砍單現象。

志強約有 3 成營收來自 Nike、6 成來自愛迪達，近期兩大品牌商表示獲利因成本上漲而受影響。志強表示，鞋材成本上漲通常能完全轉嫁客戶，因此公司產品平均銷售價格確實有提高。