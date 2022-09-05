8月我外匯存底連二減 今年外資淨匯出累計已破1兆元

台灣央行今 (5) 日公布我國 8 月底外匯存底為 5454.82 億美元，較上月底續減 23.29 億美元，呈現連 2 減，央行外匯局長蔡烱民提到，外資 8 月加計盈餘匯出後的淨匯出雖略較上月下滑，仍有 80 億美元，累計今年以來外資已淨匯出約 430 億美元，合計已超過新台幣 1 兆元。

蔡烱民說明，8 月外匯存底變動主要反映外匯存底投資運用收益、主要貨幣兌美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

其中，由於 8 月美元指數強勁彈升 2.64%，主要非美貨幣連袂走弱，歐元貶值 1.78%、英鎊貶 4.25%、加幣貶 2.07%、澳幣貶 1.86%、日圓貶 3.95%、星元貶 1.2%、瑞郎貶 2.19%，而人民幣也貶 2.2%。

而外資 8 月加計盈餘匯出後的淨匯出約 80 億美元，較上月略少，累計前 8 月外資淨匯出已達 430 億美元左右，蔡烱民表示，外資淨匯出金額大約等同於在台股的賣超金額，今年以來已匯出逾 1 兆元。

另一方面，據央行統計，至 8 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5281 億美元，較上月下滑 98 億美元，為 2020 年中以來相對低點，約當外匯存底 97%，也較上月下滑 1 個百分點。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 7 月底來到 3.1040 兆美元，月增 328 億美元，日本來到 1.2026 兆美元，月增 138 億美元，瑞士 8870 億美元，月減 17 億美元，香港為 4240 億美元，月減 83 億美元，沙烏地阿拉伯為 4395 億美元，月減 24 億美元，香港為 4240 億美元，月減 83 億美元，南韓最新統計至 8 月來到 4128 億美元，月減 22 億美元；而印度至 8 月 26 日來到 4986 億美元，月減 127 億美元。