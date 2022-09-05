〈台股盤前〉市場消息紛雜 短線難脫個股輪動主流

台股指數上周五受到台積電和航運下跌壓抑，終場下跌 128.82 點，收在 14673.04 點，成交量 2311.11 億元，周線下跌 605 點，隨著美股持續偏弱整理、中秋連假在即，且櫃買指數短線也有過熱疑慮，法人認為，個股間快速輪動仍將是短線主流。

三大法人上周五合計賣超 173.16 億元，其中，外資賣超 146.25 億元，自營商賣超 32.42 億元，均為連 2 賣，僅投信續買 5.52 億元，呈現史上最長的連 51 買。

由於傳俄羅斯持續關閉北溪一號管線，加上美國對中關稅持續，上周五道瓊指數走低逾 330 點，標普滑落逾 1%，那指和費半也收低逾 1%，延續第 6 個交易日頹勢；以一周來看，道瓊周線跌 3%、標普跌 3.3%，那指更慘跌 4.2%。

在通膨造成終端需求不振下，研調機構 TrendForce 估第三季 NAND 晶圓合約價跌幅擴大為 30-35%，模組廠業者預期，現貨價第三季就可望跌至逼近成本價、合約價則可能落在第四季，可陸續建立低價庫存。

IC 設計業者透露，在中國晶圓代工廠 7 月開降價第一槍後，台灣晶圓代工廠近期累計跌幅已達約 20%，且預料後續仍有修正議價空間。

不過，隨著晶圓代工廠開始有較大餘裕產能生產網通晶片後，網通廠近期訂單達交率達 90%，隨著訂單能見度維持至少三季，相關業者如啟碁、智邦、智易和中磊等營運動能看漲。

蘋果將在台灣時間周四凌晨舉行新品發表會，傳出 iPhone 14 系列新機備貨進度超前，且較高階的機種將漲價，顯示蘋果對新機銷售有信心，有利主要代工廠要代工廠鴻海、和碩等表現。

元大投顧指出，聯準會將於 9 月 20 日、21 日召開會議，是否持續升息 3 碼牽動全球金融市場，再加上市場庫存問題有待消化，上市櫃公司將陸續公告 8 月營收，均影響個股短線走勢變化。