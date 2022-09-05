新台幣重貶大型股力撐 台股震盪量縮跌11點收14661點

美股上周五開高走低，但隨著美股期貨盤今 (5) 日上午翻紅，台股早盤也由台積電領軍強勢反彈，不過，新台幣盤中重貶近一角，創 3 年來新低，熱錢持續撤出，大型權值股則漲跌互見，指數在 14600-14700 點間區間震盪，終場下跌 11.94 點，收在 14661.1 點，成交量縮至 1881.72 億元。

櫃買指數開高後一路下殺，終場下跌 2.96 點，收在 193.73 點，成交值 661 億元。上市櫃成交值共 2542.72 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤開高後在平盤附近震盪，終場小漲 0.2%，收 486 元，聯發科也勁揚 1.77%，鴻海同步震盪收紅。和碩強漲 3.8%，友達、光寶科漲幅也近 3%，廣達、華碩、南電漲幅都超過 1%。日月光投控、大立光、矽力 - KY、研華、國巨、瑞昱等均收黑。

在晶圓代工成熟製程產能傳報價跳水下，力積電遭賣壓摜殺、重挫 8.9%，聯電也下跌 1.7%，世界先進同步收黑。

隨著通膨加劇升息壓力，具備資產題材的紡織族群個股逆勢勁揚，佳和狂飆漲停，宏洲大漲近半根停板，聚陽、三洋實業、力麗、年興、宏和表現也不俗。

BTC 大會今日登場，生技醫療族群再強勢表態，個股持續輪動，北極星藥業 - KY 獲納入台灣發達指數成分股，與明達醫、醣聯、濟生同步叩關漲停，晉弘、景岳、晶宇、邦特也飆漲超過 7%，懷特、美吾華、太景 - KY、益得漲幅都超過 2%。