【袁志峰專欄】沽空比率異常高，警惕挾淡倉風險

今日推介 - 中國電信 (728), 上日收市 $2.65

1) 股市前景

受美股持續調整及内地疫情爆發拖累，上周港股顯著下跌，恒指及恒生科指分別跌 3.6% 及 3.7%，日均成交額按周增 17% 至 1080 億元，沽空比率升至紀錄新高的 21.3%，較一年均值 16.8% 高逾 2 個標準差。南向資金淨買入 43 億元港股，扭轉前 2 周淨賣出的勢頭。上周標指及納指分別跌 3.3% 及 4.2%，與港股跌幅接近，上証指數及深証成指分別跌 1.5% 及 3.0%，表現較佳。

人民幣不會大幅貶值，A 股地量成交顯示市場情緒處於低點，雖然出現趨勢性上升機會不大，下跌空間也相對較少，估計 A 股短期內於低位震盪靠穩。政策方面，早前國務院追加的穩經濟措施將全面推進，中美就審計監管合作達成協議有助減低中概股退市風險，中國證監會將推出中港兩地資本市場務實合作的新舉措可提振市場信心。

9 月起美聯儲縮減資產負債表規模上限倍增至每月 900 億美元，上周四美元指數再創 20 年新高，疊加美元流動性縮減，新興市場股市包括香港正面臨下行壓力。但筆者對 9 月港股審慎樂觀，維持恒指可反彈至 21000 點之看法，低估值、南向資金加快淨流入以及 A 股靠穩是主要催化劑。周一美國假期，港股上周沽空比率極高，要警惕挾淡倉風險。

今天推介是中國電信 (728) — 中國 3 大電訊营運商之一，2021 年度收入及盈利分别同比增長 11.7% 及 24.5%，每股盈利增 19% 至 0.307 元 (人民幣．下同)，每股股息 0.17 元，派息比率 55%。去年發行 A 股時，公司承諾於未年 3 年逐步提升派息比率至 70%。今年上半年，收入及盈利分别同比增長 10.5% 及 3.1%，中期息 0.12 元，派息比率 60%。筆者估計 2022 年度盈利增 12%，每股盈利增 3%，每股股息 0.2 元，派息比率 63%。現價對應 2022 年度市盈率 7.2 倍，股息率 8.7 厘，估值吸引。建議買入，目標價 2.95 元，止損價 2.50 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 25 點，早盤受壓回落，午後最多曾跌 255 點，尾市回穩，收報 19452 點，跌 145 點或 0.7%，受恒指成份股變動影響，成交額按日增 4% 至 1102 億元，8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金轉淨賣出 3 億元，商湯 (20)、中國神華 (1088) 及騰訊 (700) 錄得 2.6、1.7 及 1.5 億元淨買入，美團 (3690)、小米 (1810) 及協鑫科技 (3800) 錄得 3.5、2.9 及 2.5 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 22 億元，8 月淨買入 84 億元。全周計，恒指跌 3.6%。

藍籌股 15 升 48 跌 6 持平。九龍倉置業 (1997) 及百威亞太 (1876) 升逾 2%，為升幅最大藍籌。其次是領展 (823)、新奥能源 (2688) 及中升控股 (881) 漲逾 1%。碧桂園服務 (6098) 跌逾 11%，為表現最差藍籌。東方海外 (316) 及碧桂園 (2007) 跌逾 6%。華潤置地 (1109) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 4%。信義光能 (968)、聯想 (992) 及申洲國際 (2313) 跌逾 3%。舜宇光學 (2382)、中國海外發展 (688) 及藥明生物 (2269) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.4%，收報 4143 點，成份股 6 升 24 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 升逾 1%，阿里 (9988)、美團 (3690)、小米 (1810) 及百度 (9888) 跌逾 1%。阿里健康 (241) 漲逾 1%，為表現最佳成份股。金蝶國際 (268) 及萬國數據 (9698) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。商湯 (20)、小鵬汽車 (9868) 及中芯國際 (981) 跌逾 5%。華虹半導體 (1347) 及蔚來 (9866) 跌逾 3%。海爾智家 (6690) 及金山軟件 (3888) 跌逾 2%。全周計，恒生科指跌 3.7%。

板塊方面，火電及港口股逆市上升。華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 漲逾 3% 及 2%。中遠海運港口 (1199) 升近 3%。軟件、晶片、電動車、內房、物管、航運、黃金、光伏、生物科技及乳製品股跑輸大市，跌幅居前。富力地產 (2777) 跌逾 13%，龍光集團 (3380) 及中國金茂 (817) 跌逾 5%。融創服務 (1516)、世茂服務 (873) 及旭輝永升服務 (1995) 跌近 6%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 跌逾 6% 及 4%。招金礦業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 跌近 6% 及 3%。福萊特玻璃 (6865) 及信義光能 (968) 跌逾 4% 及 3%。金斯瑞生物 (1548)、信達生物 (1801) 及藥明康德 (2359) 跌 3%-4%。中國飛鶴 (6186) 跌逾 5%。

周五上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，早盤最多曾升 0.4%，午後最多曾跌 0.4%，收報 3186.48 點，升 0.05%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 7500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 400 億元。滬深股通北向交易淨賣出 38 億元。9 月以來累積淨賣出 46 億元，8 月淨買入 127 億元。全周計，上証指數跌 1.5%，深証成指跌 3.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國證監會將推出 3 項擴大兩地資本市場務實合作的新舉措；一是擴大滬深港通股票標的，推動把符合條件在香港主要上市的外國企業和更多滬深上市公司股票納入標的範圍；二是支持香港推出人民幣股票交易櫃枱，研究在「港股通」增加人民幣股票交易櫃枱，助力人民幣國際化；三是支持香港推出國債期貨，加快推動境內國債期貨市場對內對外開放，實現兩地協同發展。(信報)

據中國汽車工業協會表示，根據重點企業上報的周報數據推算，8 月汽車銷量為 229.5 萬輛，按月下降 5.2%，按年增長 27.2%。中汽協預料，今年首 8 個月汽車銷量為 1677.2 萬輛，按年上升 1.2%。(信報)

美國勞工部公布 8 月份非農業職位增幅由 7 月 52.6 萬個放慢至 31.5 萬個，多過預期 29.8 萬個，失業率自 1 月以來首次向上，增加 0.2 個百分點至 3.7% 的 6 個月高位，高過原先估計的 3.5%。(信報)

4) 個股訊息

比亞迪 (1211) 公布，今年首 8 個月累計銷量 98.38 萬輛，按年漲 1.64 倍。單計 8 月，銷量 17.49 萬輛，按年增長 1.55 倍。(信報)

據港交所權益披露顯示，畢非德的旗艦投資公司巴郡哈撒韋 (Berkshire Hathaway)，上周四減持比亞迪 (1211) 約 171.6 萬股，每股平均價 262.7243 元，套現約 4.51 億元。(信報)



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