〈能源盤後〉OPEC+會議在即 周五油價小漲 但周線大降

在投資者等待下周一石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 的會議，原油期貨價格周五 (2 日) 小幅上漲，但周線大幅下降。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.3%，收每桶 86.87 美元，盤中高點在 89.66 美元，本周跌幅達 4.6% 之多。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 66 美分或 0.7%，收每桶 93.02 美元，本周跌幅近 6.1%。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油最近月期貨價格周四均收在約莫 2 周低點。

10 月交割的汽油期貨價格大漲 3.3%，收每加侖 2.4636 美元，但本周仍跌 8%。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 3.578 美元，但本周仍跌 9.1%。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.1%，收每百萬 Btu 8.786 美元，本周下跌 5.2%。

市場推動力

本周原油價格下跌，係因交易者對中國成都防疫封城的舉措做出回應，且美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行均積極收緊貨幣政策以遏制通膨，全球經濟前景令人擔憂，也對期貨價格構成壓力。

市場具焦周一 OPEC + 會議，屆時美國市場將因勞動節假期休市。

OPEC+2020 年初因疫情爆發，需求下降而實施減產，如今已完全恢復產量，且上個月同意 9 月份日產量適度增加 10 萬桶。然而，調查顯示產量仍低於目標。

沙烏地阿拉伯能源部長上個月拋出減產議題，因他認為現貨市場和期貨市場脫節，但分析師普遍預期 OPEC + 周一會議上會擱置減產決定。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Brzeski 表示，OPEC、國際能源署 (IEA) 和美國能源資訊署(EIA) 均預期近期石油過剩，同時關於伊朗核協議仍進行談判，伊朗石油可能返回市場，這令沙烏地阿拉伯拋出減產議題的舉動合理化。

「但是在可預見的未來，伊朗石油不太可能就返回市場，儘管如此，OPEC 無疑仍會示意他們會在必要時迅速調整產量，以及堅持每月召開會議。」他說。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 周五表示，未來的幾天和幾周內，油價可能會因為進入大西洋颶風季節而走高，因為颶風可能會擾亂石油供應，同時面對 OPEC + 減產可能性。

與此同時，美聯社周五報導，七大工業國 (G7) 的財長已承諾建立一套系統，用以限制俄羅斯石油銷售所得的上限。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 周五表示，俄羅斯非常有可能會對 G7 的行動做出回應，俄國可能向全球示警，但凡支持俄羅斯石油價格上限的國家，俄羅斯將停止向其出售石油。

美國天然氣期貨周五和本周均走跌，係因俄羅斯以維修為由關閉北溪一號管，但交易者權衡該天然氣管恢復向德國輸送天然氣的可能性。

據外電報導，俄羅斯天然氣巨頭 Gazprom 周五已延長北溪一號管關閉時間。先前該天然氣管預計周六重啟。

