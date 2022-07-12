近期漲太多！遭大摩下砍評級 拼多多重挫10%

摩根士丹利分析師 Eddy Wang 周一下調中國購物商城拼多多 (PDD-US) 股票評級，自「加碼」降至「中立」，目標價每股 70 美元，拼多多股價應聲下挫。

拼多多周一重挫 6.10 美元或 10.03%，收 54.70 美元，盤後續跌。

Wang 在給投資者的報告中表示，雖然他們認為該公司長期成長前景完好無損，但由於多次重新評級以及市場對今年第二季和下半年的高預期，推動近期股價表現優異，縮限更進一步上漲的空間，因此他們建議投資者靜待更好的切入點。

「該股自 3 月低點以來已上漲 144%，顯著優於電商同業，例如唯品會 (VIPS-US) 同期漲幅 74%、阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 55%，以及京東 (JD-US)51%。然而，在該段期間，拼多多 2023 年的獲利共識預估僅上修 6%，意味著該股的上漲主要是由多次重新評級所推動。」Wang 說。

「我們認為，此回重新評估主要反映拼多多隱含的 GMV 重新加速，以及市場期待在監管重置後，中國網路產業的監管環境能趨穩，且預期重估行動現已結束。」

該分析師表示，雖然目前的估值「看起來很合理」，但他們仍希望看到拼多多 GMV / 營收成長優於預期，且利潤改善，他們才會更正面看待該股。

