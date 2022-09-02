弱勢台股，來自於與虛擬貨幣連動的外資程式單

本週加權指數弱勢，中小型股還是有籌碼面各自表態空間，正是先前幾週一直強調指數季線未站回，要鎖定非主流冷門類股，盡量挑選投信、融資得內資籌碼連買布局的原因。

因此這週我們換個角度來思考，弱勢的半導體與上市指數，究竟外資的動機是甚麼? 近期有沒有可能出現轉圜空間!? 觀察指標是什麼!? 以下內容依序解答這三個問題。

數據層面：比特幣與台股的相關係數高，僅次於韓國股市

以 CME 比特幣期貨的日 K，週六、日無數據適合對應股市，相關係數的參數設 90，台股的相關係數如上圖所示，為 0.80，而且 5 月以來一直都維持高檔。 [其他幾個指標，對特幣期貨的相關係數: 韓國股市: 0.88；Nasdaq:0.32；台積電 ADR:0.79；費城半導體: 0.62]

分析外資思維：認定先前半導體因虛擬貨幣而狂漲，對台韓資金態度相似

疫情以來半導體需求突增、FED 狂印鈔，也讓虛擬貨幣狂飆，顯卡更加缺貨，就理性而言，這是兩個都是先前半導體股業績成長的理由

然而美國的投行資金，分析邏輯顯然忽視了有一部分實質成長的缺貨因素，包括伺服器、電動車等等的需求。反而特別聚焦在虛擬貨幣的跌價，對應到 GPU、CPU 的三大廠商 AMD、NVIDIA、INTEL 近期弱勢破底，因此對於台積電、三星等半導體股會展開連動殺盤。 而台韓股市的巨無霸權值股就是這兩檔，也就造成數據上，比特幣與台韓股市相關性特別高的原因，甚至在亞股開盤之時，也會隨虛擬貨幣而有連動程式單。

NVIDIA 股價走勢

轉圜可能：消化兩個短線利空: NVIDIA 出口禁令、ETH 2.0(PoS 機制上路)

1. NVIDIA 的出口禁令，主要美國政府希望調查兩款人工智慧晶片，輸入中國後是否納入軍事用途，首先官方尚未下定論，而且也在 9/2 傳出將比照華為海思有寬限期，因此短線利空反應並消化的的機率是有、且並不小，這必須持續關注美方官方態度。

2. ETH 2.0 將升級成 PoS 機制，以此節省 99% 的消耗電力 (9/6 合併，預計中旬達成 Paris 難度)

因此挖礦機將不再能挖以太幣 (獎勵機制改變)，只有兩條路，一是轉入挖其他虛擬貨幣；二是礦工們將以太幣分岔，繼續於此挖礦，冀望替代的以太幣，基本上前者因市值較小、大量算力湧入，不太實際；而後者也通常是慢性死亡，以比特幣分叉為例，通常也是分叉即高點，難以脫離原虛擬貨幣。 因此挖礦機的顯卡，預計到 9 月下旬市場上陸陸續續應還有舊卡釋出潮，NVIDIA 的庫存去化與降價銷售新卡策略壓力還是頗大。

利空消化一好一壞，不過連動性也正在逐步轉弱中

以相關係數來看，台股已經從 0.89 下滑到 0.80，是有逐步擺脫的現象，不過雙重利空一好一壞的情況下，仍較難以擺脫高度連動，因此短線上，比特幣的表現，仍然是牽制台股重要的指標。

短線上比特幣收復 5 日線後，可望迎來一波小反彈，不過波段上月季線都仍下彎是沉重反壓。

小結：台積電 8 月營收門檻: 2100 億元，是敲醒外資的關鍵

要根本性的改觀波段行情以及外資態度，台積電 9 月營收是關鍵，在 NVIDIA 喊出降價去化庫存，與此同時台積電明年可能漲價，且營收持續創高，因為蘋果新機的晶片訂單會陸續反映，創新高是必然，要達到「2100 億元的門檻」會是後續擺脫連動，甚至帶動出現拉積盤的關鍵。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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