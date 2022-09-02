〈財政部記者會〉雲端發票中獎率再增加 500元專屬獎下半年增開50萬組

為提升雲端發票使用誘因，財政部加碼雲端發票專屬獎，今年下半年 500 元的專屬獎將增開 50 萬組，換言之，今年 7 月到 12 月各期統一發票 500 元專屬獎將增加至 215 萬組。

財政部今 (2) 日宣布，今年下半年起各期統一發票開出特別獎 1 組、特獎 1 組，頭獎至六獎各 3 組；雲端發票專屬獎 100 萬元獎 30 組、2000 元獎 1 萬 6000 組、800 元獎 10 萬組，500 元獎 215 萬組。

財政部表示，為提高消費者索取雲端發票誘因，下半年 (7 月到 12 月) 各期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各 1 組、頭獎至六獎各 3 組、雲端發票專屬獎 100 萬元獎 30 組、2000 元獎 1 萬 6000 組、800 元獎 10 萬組。

另外，500 元的專屬獎從現有的 165 萬組再加碼 50 萬組，換言之，500 元專屬獎將增至 215 萬組。

財政部表示，下半年各期雲端發票專屬獎將開出 226 萬 6030 組，獎額高達 12.17 億元；目前傾向上半年的獎金預算餘裕，會優先用來增加雲端發票中獎組數，以提高中獎率。

財政部建議，民眾可下載財政部統一發票兌獎 APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎 APP 或財政部電子發票整合服務平台，做載具歸戶至手機條碼，還能設定領獎帳戶，讓獎金自動匯入指定帳戶。