5-6月期統一發票中獎清單出爐 花2元就對中千萬元大獎

真的太幸運！財政部今 (3) 日公布 5-6 月期統一發票中獎清冊，共開出 13 張 1000 萬元特別獎、12 張 200 萬元特獎，其中有一張只花 2 元支付手續費就對中千萬特別獎，堪稱本期最幸運的消費者。

從財政部公布的中獎明細來看，13 張特別獎發票中有 7 張花費不到百元，12 張特獎也有 5 張花費在百元以下，其中特別獎的中獎發票有人只花 2 元支付手續費就中獎。

賦稅署表示，這張消費金額只有 2 元的發票是從 GOMAJI 平台所銷售的日順茶飲兌換券；在零售通路部分，全家、統一超商本期一共開出 4 張特別獎發票，且消費金額同樣不到百元。

另一張千萬元特別獎發票則是由台北農產運銷股份有限公司台北市第二果菜批發市場所開出，消費者花了 75 元支付停車費同樣受財神爺眷顧，幸運對中千萬元大獎。

200 萬元的特獎發票中，消費金額最低的是由外送平台 foodpanda 開出，消費者花費 19 元支付外送費，就幸運對中 200 萬元特獎；另外一張消費金額次低的則是由門諾醫院壽豐分院內部便利商店開出，消費者花了 47 元購買食品。

財政部賦稅署提醒，5-6 月期統一發票中獎領獎期間從 8 月 6 日到 11 月 7 日，中獎人應於該期間內到下列指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎 APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

至於領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎 APP 兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎 800 元獎及 500 元獎。