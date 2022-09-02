美國穀物價格略見復甦 但本周仍呈跌勢

芝加哥玉米、小麥和黃豆期貨價格，在前一交易日大幅下跌後周五 (2 日) 小幅走高，不過單周走勢預計將以下跌收盤。

截至格林威治標準時間 0342，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 最活躍的小麥合約上漲 0.8%，至每蒲式耳 8.01 美元，但本周下跌 0.5%。

黃豆上漲 0.6% 至每蒲式耳 14.03 美元，但本周下跌近 4%。玉米上漲 0.4% 至每蒲式耳 6.6075 美元，每周下跌 0.5%。

StoneX 穀物經紀人 Craig Turner 指出，由於穀物價格走低，本周交易量一直不高。從技術上講，隨著時序進入北半球收成的豐收期，農產品價格預計進行修正。

他表示，出口市場依然活躍，日本購買了 95000 噸製粉小麥，其中 27000 噸來自加拿大，南韓則購買了 63000 噸澳大利亞飼料小麥。

展望未來，對飽受戰爭蹂躪的烏克蘭供貨的擔憂，可能會進一步支撐穀物期貨。

周四，一艘載有超過 3000 噸來自烏克蘭的玉米的貨船在伊斯坦布爾擱淺，導致土耳其博斯普魯斯海峽的航運中斷，這是自 7 月聯合國斡旋出口協議以來，首次發生此類事件。

交易商稱，商品基金周四淨賣出芝加哥期貨交易所的玉米、小麥、豆油和黃豆期貨合約，甚至在豆粕期貨中也出現淨賣出。