微軟買動視暴雪恐有損市場競爭 英國監管機構擬深入調查

根據多家外媒周四（1 日）報導，微軟計劃以 690 億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的交易將受英國監管機構的深入調查，除非微軟能提供補救措施來解決英國當局的市場競爭擔憂。

英國競爭及市場管理局（CMA）周四表示，微軟與動視暴雪的合併可能會大幅減少遊戲機、多遊戲訂閱服務與雲端遊戲服務領域的競爭，並稱除非雙方就解決這些競爭問題在 9 月 8 日前做出可接受的承諾，否則將對收購案進行收入調查。

CMA 資深併購主管 Sorcha O’Carroll 表示，當局擔心微軟可能會在合併後利用其握有《決勝時刻》（Call of Duty）系列與《魔獸世界》（World of Warcraft）等熱門遊戲的優勢傷害競爭對手，包括多遊戲訂閱服務與雲端遊戲領域近期和未來的競爭對手。

微軟總裁兼副董事長 Brad Smith 表示：「我們已經準備好與 CMA 就下一步工作展開合作，並解決當局的任何擔憂。」至於競爭對手索尼（Sony）方面，Smith 表示會致力讓《決勝時刻》同日登陸 Xbox 與 PlayStation 平台。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤前股價下跌 0.64%，每股暫報 260.82 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 下跌 0.5%，每股暫報 78.10 美元。

CMA 近期對公司併購採取越來越強硬的立場，特別是對大型科技公司。微軟今年 1 月宣布收購動視暴雪，這是遊戲產業有史以來最大一筆交易。